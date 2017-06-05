Survivor 2017'de 4 Haziran Pazar gecesi kim elendi

Survivor'da büyük finale az zaman kala dün akşam adaya bir yarışmacı daha veda etti

Survivor'da bu hafta ünlüler takımı ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan Berna bu hafta kendisini garantiye almayı başaran isim olmuştu.

Takım arkadaşları ile konuşup eleme potasına öyle isim yazacağına belirten Berna son dakikada herkesi şoke eden bir karara imza attı. Oylama öncesinde Ogeday ve Gökhan'ın adının çıkacağı konusunda anlaşan takım, oylamada Gökhan'ın adını yazdı fakat, Berna sözleştikleri isim Ogeday yerine Elif'in adını söyledi.Dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında moraller bozuktu.. Oyunun kaybedilmesinin ardından gözler hangi yarışmacının eleneceğine çevrilmişti. Takım oylaması ile Adem Kılıççı potaya girerken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sabriye, İlhan Mansız'ın adını söyledi.Adem, İlhan, Elif ve Gökhan'dan oluşan elenme potasında yarışmaya veda eden isim Gökhan oldu.