Vatanım Sensin dizisi sezon finali tarihi ne zaman

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin 8 Haziran Perşembe günü sezon finali yapacak

Başrollerini Halit Ergenç ve Berguzar Korel'in paylaştığı sevilen dizi Vatanım Sensin izleyicileri dizinin ne zaman sezon finali yapacağını merak ediyor. İzmir'in İşgali yıllarında yaşanan olayları aktararak milli duygularımızı kabartan Vatanım Sensin 8 Haziran Perşembe günü 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Cevdet’e kurduğu tuzak sonrası gizli vazifesini öğrenen Vasili, ona oyun oynar ve tuzağına düşürür. Tevfik’in köşeye sıkıştığını düşünen Cevdet, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Zira hapistekiler, kendi ailesinden başkası değildir. Vasili, her şeyi öğrendiğini ve Cevdet’in ihaneti karşısında cezalandırılacağını söyler. Cevdet’in en büyük cezası; ailesinin gözleri önünde infaz edilmesi olacaktır.

Vasili, Cevdet’in daha büyük bir acı çekmesi için onu bir seçime zorlar. Vatanı ile ailesi arasında bir karar vermesini isteyen Vasili, beklemediği bir mektup alır. Cevdet tarafından yazılmış mektupta, vasiyeti ve herkesi şaşırtacak bir bilgi vardır. O da Ali Kemal’in bir mahzende bulunduğu ve Vasili ile Veronika’nın oğlu olduğudur.

Vasili’nin amacı ilk olarak Ali Kemal’in infaz edilmesidir. Lakin Cevdet’ten aldığı bu mektup, Vasili’yi yeni bir karar almaya zorlar. Vasili, Cevdet’in mektubuna itimat edecek mi? Ali Kemal’in infazını durduracak mı? Bu hakikat Ali Kemal tarafından nasıl karşılanacak? Veronika, oğlu Dimitri’nin Ali Kemal olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek?

İngiliz Charles Hamilton ise hedefini büyütür ve Tevfik’e yeni bir görev verir. Tevfik’in yeni görevi; Mustafa Kemal Paşa’nın öldürülmesidir. Bu görev karşısında oldukça şaşıran Tevfik, ne diyeceğini bilemez. Tevfik, Mustafa Kemal Paşa’nın naaşını İzmir'e getirmek için yeni bir plan yapacak mı?