Ana Sayfa | MAGAZİN 02/06/2017 11:15

Aslı Enver ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Aslı Enver

Ünlü popçu Murat Boz ile yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver, haklarında çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozdu

Oyuncu Aslı Enver uzun süredir beraber olduğu Murat Boz ile ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, 'Biz ayrıldık. Aramızda kavga dövüş yok. Yaşanan olaydan önce ayrıldık. Moralim iyi.' açıklamasını bulundu.

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılsa da sosyal medya hesabında birbirini hala takip ediyor ve geçmişteki fotoğrafları her ikisi de silmedi. 

Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz yıl ocak ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz aylarda da sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedeninin Murat Boz'un Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Eser Yenenler'in evindeki partiye katılması olduğu iddia edilmişti.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
hülya koçyiğit

Hülya Koçyiğit'ten şehit askerler için duygusal paylaşım

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 asker için Instagram hesabından mesaj paylaştı

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli'den aşk iddialarına yanıt evleneceğiz

Geçtiğimiz günlerde eşi ile boşanan Mustafa Ceceli, iddiaya göre sevgilisi Selin İmer ile evlenecek

Aslışah Alkoçlar

Aslışah Alkoçlar'ın sokak müzisyenine bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

Aslışah Alkoçlar, İstiklal Caddesinde Türkçe şarkı söyleyen Ugandalı gence dudak uçuklatan bir bahşiş bıraktı