Aslı Enver ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Ünlü popçu Murat Boz ile yollarını ayıran güzel oyuncu Aslı Enver, haklarında çıkan haberler karşısında suskunluğunu bozdu

Oyuncu Aslı Enver uzun süredir beraber olduğu Murat Boz ile ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, 'Biz ayrıldık. Aramızda kavga dövüş yok. Yaşanan olaydan önce ayrıldık. Moralim iyi.' açıklamasını bulundu.

Murat Boz ve Aslı Enver ayrılsa da sosyal medya hesabında birbirini hala takip ediyor ve geçmişteki fotoğrafları her ikisi de silmedi.

Aslı Enver ile Murat Boz geçtiğimiz yıl ocak ayında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz aylarda da sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılık nedeninin Murat Boz'un Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Eser Yenenler'in evindeki partiye katılması olduğu iddia edilmişti.