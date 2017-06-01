Hülya Koçyiğit'ten şehit askerler için duygusal paylaşım

Sanatçı Hülya Koçyiğit, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 asker için Instagram hesabından mesaj paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da ameliyat olan sanatçı Hülya Koçyiğit, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerler için duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN ŞEHİTLER İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Akciğer kanseri teşhisi sonrası Amerika'da ameliyat olan usta sanatçı, hasta yatağından başsağlığı mesajı yayımladı.

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı Türk bayraklı fotoğrafa, "13 kıymetli kahraman evladına Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de sabir diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah vatanını uğruna canını ortaya koyan tüm mehmetçiklerimizi korusun" notunu düştü.