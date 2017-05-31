Mustafa Ceceli'den aşk iddialarına yanıt evleneceğiz

Geçtiğimiz günlerde eşi ile boşanan Mustafa Ceceli, iddiaya göre sevgilisi Selin İmer ile evlenecek

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli önceki günlerde 9 yıllık evliliğini bitirmişti.

Çok kısa bir süre sonra Selin İmer ile aşk yaşadığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Posta Gazetesinin haberine göre Ceceli bu konuyla ilgili olarak, 'Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca dile getirmeme rağmen hala anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatayım; Ahmed Hulusi bir şeyh değildir, cemaati yoktur, kimsenin hayatına karışmaz...Dolayısıyla 'birlikte yanına gitmişler' benzeri, iftiralara şaşırıyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da.Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz... Dönünce evleneceğiz.' açıklamasında bulundu.