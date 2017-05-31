Survivor 2017'ye 30 Mayıs Salı gecesi kim veda etti

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık mücadelesini üst üst iki kez kaybeden ünlüler takımından bir yarışmacı adaya veda etti

Ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu hafta ünlüler takımı dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. ilk oyunun ardından Sabriye eleme adayı çıkarken bireysel dokunulmazlık oyununu Adem kazandı. Adem konseyde ikinci eleme adayı olarak Furkan'ı çıkardı. Bu durum ünlüler takımının arasını açtı. Adem'in tek başına bu kararı vermesine bozulan diğer yarışmacılar Adem ve Sabriye'ye yükledi. Bunun ardından ikinci dokunulmazlığı da ünlülerin kaybetmesi takımı iyice karıştırdı. Yeniden gidilen konseyde bu kez en çok adı yazılan diğer isim İlhan oldu.

SMS SONUÇLARINA GÖRE ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve büyük oylama olarak adlandırılan oylama sonucuna göre adaya veda eden isim Furkan oldu. Furkan'ın elenişi Sema, İlhan ve Serhat üzerinde şok etkisi yarattı.