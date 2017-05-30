Arda Kural'dan bomba itiraf ayrıldık ve çocuğu göstermiyor

Lise Defteri, Kuzenlerim gibi dizilerde bir dönemlerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Kural katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu

23 yaşındayken başından bir evlilik geçtiğini belirten Kural, "Evlendiğim kişinin 7 yaşında bir kızı vardı. Ona babalık etmek istedim. Daha sonra anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi. Çok istedim görmeyi ama göstermedi" açıklamasında bulundu.35 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra kendi yazdığı sinema filmini çekmeye hazırlanıyor.