Ana Sayfa | MAGAZİN 30/05/2017 18:40

Arda Kural'dan bomba itiraf ayrıldık ve çocuğu göstermiyor

Arda Kural

Lise Defteri, Kuzenlerim gibi dizilerde bir dönemlerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Kural katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu

23 yaşındayken başından bir evlilik geçtiğini belirten Kural, "Evlendiğim kişinin 7 yaşında bir kızı vardı. Ona babalık etmek istedim. Daha sonra anlaşamayıp ayrıldık. Bana çocuğu göstermedi. Çok istedim görmeyi ama göstermedi" açıklamasında bulundu.35 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra kendi yazdığı sinema filmini çekmeye hazırlanıyor.

 
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