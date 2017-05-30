Tarkan sosyal medya hesabından hükümete seslendi

Zeytin Ağacı Koruma Kanunu değişikliği Meclis gündemine de taşınmıştı. Konu bir çok kişinin tepkisini çekti

Meclise taşınan konuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre 3 bin 573 sayılı Zeytin Ağacı Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikler zeytinlik alanların tanımının değişmesine neden olacak ve zeytinlikler termik santrale, toplu konuta, sanayi tesislerine, maden ve taş ocaklarına dönüştürülebilecek.

Bu konuyla ilgili sanatçı Tarkan sosyal medya hesabından “Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu’nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” yazarak bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu.