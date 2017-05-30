Ekranların sevilen dizisinden Aleyna Tilki'ye teklif

Kanal D kanalından ekrana gelen Adı Efsane adlı dizisinde yapılacak bazı değişiklikler nedeniyle genç popçu Aleyna Tilki'ye teklif götürüldüğü iddia edildi

Sevilen dizinin kadrosundan başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in de veda edeceği konuşuluyor. Bununla birlikte dizi tamamen gençlik dizisine dönecek. Yaz aylarında ekrana gelecek bu bölümlerde rol alması için “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Aleyna Tilki’ye de teklif götürüldüğü öğrenildi. Genç popçu gelen teklifi değerlendirip cevabını öyle verecek.