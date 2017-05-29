Oyuncu Peker Açıkalın kalp ameliyatı oldu sağlık durumu nasıl

Geçtiğimiz yıllarda kalp ameliyatı olan oyuncu Peker Açıkalın'ın kalp pili değişti

Başarılı oyuncu Peker Açıkalın geçtiğimiz yıllarda kalp ameliyatı olmuş ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Açıkalın'ın bu kez kalp pili süresinin dolması nedeniyle yeni bir ameliyat olduğu öğrenildi.

Hastanedeki doktor ve hemşirelerden yoğun ilgi gördüğünü belirten oyuncu, “Tüm sağlık çalışanlarına ve eli öpülesi tüm doktorlardan Allah razı olsun ve insanlıktan nasibini almamış bu kutsal insanlara saldıranları da… Allah acılar içinde bıraksın..”açıklamasında bulundu. Peker Açıkalın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.