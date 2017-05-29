Ana Sayfa | MAGAZİN 29/05/2017 11:18

Elçin Sangu'nun yeni dövmesi merak konusu oldu

Elçin Sangu

Başarılı ve güzel oyuncu Elçin Sangu, yaptırdığı dövmenin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı

Son olarak Star TV kanalından ekrana gelen Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterini canlandıran güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elçin Sangu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem... Senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... Varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.

Güzel oyuncunun dövmesinin ise ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.

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