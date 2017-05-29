Ana Sayfa | MAGAZİN 29/05/2017 09:30

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. bölüm sezon finali fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV kanalında ekrana gelen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 71. bölümü ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi bu hafta sezon finali yapacak. Bu sezon sonlanırken, oldukça heyecanlı anların yaşanacağı yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ünal ve Rüstem karşılıklı restleşirken, Hızır'ın kurduğu yeni plan, Rüstem'i köşeye sıkıştıracak cinsten, fragmanın final sahnesi ile kafaları karıştırıyor. 

İşte 71. bölüm sezon finali fragmanı


 

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