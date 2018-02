Viyolonist Cemal Aliyev büyüledi

Dünyaca ünlü Uluslararası Bromsgrove International Competition birinciliğine sahip genç Azeri kökenli Türk viyolonist Cemal Aliyev, Londra Vigmore Hall konser salonunda alkışlar arasında muhteşem bir performans sergiledi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra - 13 Şubat 2018 akşamı Cemal Aliyev’e piyanoda Daniel Evans eşlik etti. Cemal Aliyev sırasıyla, Henry Eccles’ten Violin Sonata in G minor, Franz Schubert’den Sonata in A minor D821 'Arpeggione', Fryderyk Chopin’den Cello Sonata in G minor Op. 65 ve Bohuslav Martinu ile Rossini’den çaldı.

Cemal Aliyev

2012 yılında ilk kez Türk vatandaşı olarak BBC konser orkestrasıyla konser yapmıştı. 11 yaşından itibaren viyolonseli ile ödüller kazanmaya başlayan Cemal Aliyev'in bu başarısı Türkleri gururlandırdı. Genç Türk viyolonist Cemal Aliyev, 18 Nisan 2015 yılında Dünyaca ünlü Uluslararası "Bromsgrove International Competition" birinciliğini kazandı. Yarışmaya DVD dinletisinden sonra 1. tura 80 kişi geçebildi, 2. tura 14 kişi ve 3. turda sadece 4 kişi kaldı. Yarışmada bütün enstrümanlar ve şancılar yer aldı. Bütün aşamaları geçen Cemal Aliyev oy birliğiyle kazanan isim oldu. Yarışma seyircilere açık bir şekilde geçti. Her aşamada salon Cemal Aliyev'i ayakta alkışladı. Cemal Aliyev ile ilgili ayrıntılı bilgileri http://www.jamalaliyev.com/ sitesinde görebilirsiniz. Genç Türk viyolonist sanatçımız, daha önce BBC Konser Orkestrası'nda Paganini'nin "Moses Variations"unu çalmak için Londra' da Dünya'nın klasik müzik devleriyle birlikte sahne almıştı.

Bakü doğumlu

1993 Bakü doğumlu olan Cemal Aliyev, Müzik açlışmalarına Dedesi Kara Aliyev ile birlikte Türkiye'nin Bilkent üniversitesinde başladı. 11 yaşından itibaren viyolonseli ile ödüller kazanmaya başlayan Cemal Aliyev, TBMM Özel konuğu ünvanını bu yaşta kazandı. 2005 yılında Dünya'nın en büyük ustalarından Rostropowitch tarafından Paris'teki evine davet edilen Cemal, bu viyolo devinden özel ders aldı. 2008 yılında Londra'daki Yehudi Menuhin müzik okuluna kabul edilen Cemal Aliyev Dünya'nın en üst düzey eğitim kurumlarndan biri olan okulda eğitimini sürdürüyor. 19 yaşında Dünya'nın ünlü viyolonistleri arasına katılan Cemal Aliyev, Londra'da eğitimini sürdürdüğü yıllarda Royal Festival Hall, Vigmore Hall ve St. John's Smith Square’de verdiği solo ve oda müziği konserleri ile müzikseverlerin dikkatlerini üzerinde topladı.