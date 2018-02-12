12/02/2018 15:48


Britanya Türk Kadınları Derneğinden Yeni yılda iki önemli etkinlik

nilgun belgun

Dünya Kadınlar günü etkinliğinde ise BTKD 10 Mart’da tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’ü Mayfair Millenium Hotel’de düzenleyeceği çayla ağırlayacak

AVRUPA\LONDRA - Dünyanın en eski ibadet yeri 11 bin yıllık Göbeklitepe, Büyükelçilik Rezidansında yemekli bir konferans ile anlatılacak. Konferansı,  İngiliz arkeolog Dr. Lee Clare sunacak. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin tarihçesinin anlatılacağı etkinliğe , Derneğin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç  evsahipliği yapacak. 

Dünya Kadınlar günü etkinliğinde ise BTKD 10 Mart’da tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’ü  Mayfair Millenium Hotel’de düzenleyeceği çayla ağırlayacak

 

 

LONDRA’da kurulu en etkin sivil toplum kuruluşlarından Britanya Türk Kadınları Derneği, yeni yılın ilk etkinliklerinde üyelerini iki ayrı programla ağırlayacak. 

Dernekten bu konuda yapılan açıklamada, ilk etkinliğin 22 Şubat’ta Büyükelçilik Rezidansında düzenlenecek , dünyanın en eski ibadet yeri kabul edilen Göbeklitepe ile ilgili olduğu duyuruldu. BTKD’nin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç’in evsahipliğinde düzenlenecek yemekli konferansta, tanınmış İngiliz arkeolog Dr. Lee Clare, 11 bin yıllık geçmişe sahip, dünyanın en eski ibadet yeri ve tapınağı kabul edilen Göbeklitepe hakkında kapsamlı bir sunum yapacak. Şanlıurfa yakınlarında  bulunan Göbeklitepe konusunda Berlin’deki Üniversitede araştırma kürsüsü bulunan Dr. Lee Clare, arkeolojik çalışmaları 1995 yılından bu yana devam eden Göbeklitepe konusunda , slayt gösterisi ile  ayrıntılı bilgi verecek. 

Arkeoloji Dünyasında bulunuşu büyük heyecan ve yankı uyandıran Göbeklitepe, bugüne kadar bilinen ibadet merkezleri içinde en eski tarihe sahip olanı. İnsanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünmesini sağlayan, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştirip, dinler tarihini  sorgulatan Göbeklitepe’de 1995 yılından bu yana arkeolojik çalışmalar devam ediyor. İnşası Milattan Önce 10 bin yılına uzanan  Neolotik döneme ait Göbeklitepe, İngiltere’de bulunan Stone Henge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın atasına da Göbeklitepe eteklerinde rastlanması açısından da ayrı bir öneme sahip. İnşa edildikten bin yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar, 20’inci asrın sonunda, 21’inci yüzyılın başında yeniden gün ışığına çıkmaya başladı . İlk tapınağın, dolayısıyla ilk inanç merkezinin olması açısından arkeolojik açıdan büyük öneme sahip Göbeklitepe’de 20 tapınak tespit edildi. Bunlardan 6’sı bugüne kadar gün ışığına çıkartıldı. 

BTKD’nin Göbeklitepe konferansına katılmak isteyenler Dernek Yönetim Kurulunun ” [email protected]” adresine veya “07717790830” numaraya   başvurarak , biletlerini ayırtabilirler. Yemekli konferansın biletleri , dernek üyelerine 50, üye olmayanlara ise 55 Sterlin. 

 

Dünya Kadınlar Gününde tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün 

BTKD’nin ikinci  etkinliği ise Türkiye’nin tanınmış, değerli tiyatro sanatçılarından Nilgün Belgün’ün  katılacağı Dünya Kadınlar Günü çayı olacak. Mayfair’deki Millenium Hotel’de 10 Mart günü düzenlenecek çay’da Nilgün Belgün üyelerle tanışarak, Kadınlar Günü konusunda konuşacak. 

BTKD’nin iki etkinliğinin gelirinin, DMEDD (Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği ) ile BTKD’nin Eğitim Projelerine bağışlanacağı duyuruldu.

  

 

 

 

 


star tv yayin akisi
12 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
12 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
fox tv yayin akisi
12 Şubat 2018 FOX TV yayın akışı
atv yayin akisi
12 Şubat 2018 ATV yayın akışı
nilgun belgun
Britanya Türk Kadınları Derneğinden Yeni yılda iki önemli etkinlik
İlgili Haberler
Edip akbayram semra eren nijhar

Sanatçılarla Göç ve Gürbet Üzerine Sohbetler, Edip Akbayram

vizyon

Vizyona bu hafta hangi filmler girecek

Cengiz Aytmatov

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 90 yaşında

Ali Rasit karakliic

Ali Raşit Karakılıç sergisi Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop'da

Son Dakika Haberleri
star tv yayin akisi

12 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

12 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı

fox tv yayin akisi

12 Şubat 2018 FOX TV yayın akışı

atv yayin akisi

12 Şubat 2018 ATV yayın akışı

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam