Britanya Türk Kadınları Derneğinden Yeni yılda iki önemli etkinlik

Dünya Kadınlar günü etkinliğinde ise BTKD 10 Mart’da tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’ü Mayfair Millenium Hotel’de düzenleyeceği çayla ağırlayacak

AVRUPA\LONDRA - Dünyanın en eski ibadet yeri 11 bin yıllık Göbeklitepe, Büyükelçilik Rezidansında yemekli bir konferans ile anlatılacak. Konferansı, İngiliz arkeolog Dr. Lee Clare sunacak. Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin tarihçesinin anlatılacağı etkinliğe , Derneğin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç evsahipliği yapacak.

Dünya Kadınlar günü etkinliğinde ise BTKD 10 Mart’da tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün’ü Mayfair Millenium Hotel’de düzenleyeceği çayla ağırlayacak

LONDRA’da kurulu en etkin sivil toplum kuruluşlarından Britanya Türk Kadınları Derneği, yeni yılın ilk etkinliklerinde üyelerini iki ayrı programla ağırlayacak.

Dernekten bu konuda yapılan açıklamada, ilk etkinliğin 22 Şubat’ta Büyükelçilik Rezidansında düzenlenecek , dünyanın en eski ibadet yeri kabul edilen Göbeklitepe ile ilgili olduğu duyuruldu. BTKD’nin Onursal Başkanı Sefire Esra Bilgiç’in evsahipliğinde düzenlenecek yemekli konferansta, tanınmış İngiliz arkeolog Dr. Lee Clare, 11 bin yıllık geçmişe sahip, dünyanın en eski ibadet yeri ve tapınağı kabul edilen Göbeklitepe hakkında kapsamlı bir sunum yapacak. Şanlıurfa yakınlarında bulunan Göbeklitepe konusunda Berlin’deki Üniversitede araştırma kürsüsü bulunan Dr. Lee Clare, arkeolojik çalışmaları 1995 yılından bu yana devam eden Göbeklitepe konusunda , slayt gösterisi ile ayrıntılı bilgi verecek.

Arkeoloji Dünyasında bulunuşu büyük heyecan ve yankı uyandıran Göbeklitepe, bugüne kadar bilinen ibadet merkezleri içinde en eski tarihe sahip olanı. İnsanlık tarihi hakkında bilinenlerin yeniden düşünmesini sağlayan, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştirip, dinler tarihini sorgulatan Göbeklitepe’de 1995 yılından bu yana arkeolojik çalışmalar devam ediyor. İnşası Milattan Önce 10 bin yılına uzanan Neolotik döneme ait Göbeklitepe, İngiltere’de bulunan Stone Henge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski. Ayrıca yerleşik hayata geçişi temsil eden kültür bitkisi buğdayın atasına da Göbeklitepe eteklerinde rastlanması açısından da ayrı bir öneme sahip. İnşa edildikten bin yıl sonra üstleri insanlar tarafından kapatılarak gömülen bu tapınaklar, 20’inci asrın sonunda, 21’inci yüzyılın başında yeniden gün ışığına çıkmaya başladı . İlk tapınağın, dolayısıyla ilk inanç merkezinin olması açısından arkeolojik açıdan büyük öneme sahip Göbeklitepe’de 20 tapınak tespit edildi. Bunlardan 6’sı bugüne kadar gün ışığına çıkartıldı.

BTKD’nin Göbeklitepe konferansına katılmak isteyenler Dernek Yönetim Kurulunun ” [email protected]” adresine veya “07717790830” numaraya başvurarak , biletlerini ayırtabilirler. Yemekli konferansın biletleri , dernek üyelerine 50, üye olmayanlara ise 55 Sterlin.

Dünya Kadınlar Gününde tanınmış tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün

BTKD’nin ikinci etkinliği ise Türkiye’nin tanınmış, değerli tiyatro sanatçılarından Nilgün Belgün’ün katılacağı Dünya Kadınlar Günü çayı olacak. Mayfair’deki Millenium Hotel’de 10 Mart günü düzenlenecek çay’da Nilgün Belgün üyelerle tanışarak, Kadınlar Günü konusunda konuşacak.

BTKD’nin iki etkinliğinin gelirinin, DMEDD (Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği ) ile BTKD’nin Eğitim Projelerine bağışlanacağı duyuruldu.