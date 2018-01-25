25/01/2018 12:51


Ali Raşit Karakılıç sergisi Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop'da

Ali Rasit karakliic

Ali Raşit Karakılıç’ın İstanbul’daki yeni sergisi Arnavutköy’de, Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop işbirliği ile gerçekleşecek.

AVRUPA GAZETE-Galeri Selvin 2'de hurda klima radyatörleri ile yapmış olduğu heykelleri, Lotus Art Shop'ta ise kendine özgü bir teknik ve üslupla betimlediği portre resimleri izleyici karşısına çıkıyor. Sanatçı, iki galeride de farklı malzemelerle oluşturduğu yeni ve son çalışmalarını  sergileyecek. 

 

 

Sanatçının eserleri hakkında;

 

 

 

Karakılıç, “Geçmiş, yaşanmışlık ve anıların toplandığı büyük bir yüzey” olarak tanımladığı nice portreyi, temel malzeme olarak kullandığı hurda klima radyatörleri üzerine işlemiş. Levhaları eğerek, bükerek yeniden şekillendirmiş. İzleyiciler, sanatçının kendine özgü bir teknik ve üslupla betimlediği bu portrelerde kendileri ile yüzleşecek, ruh hallerinin nasıl vurgulandığını gözlemleyerek, ’Siz Hangi Portrede Saklı Kaldınız?’ sorusunu cevaplayacaklar.Sanatçının betimlediği portrelerin farklı duyguları ve içlerindeki tarifsiz enerji, kanallar arasında gezinerek ‘soğuyor’. Bu zamanının tanığı suretler bir bakışta demir parmaklıklar ardında tutsak, bir bakışta parmaklıklarını ardında bırakıp izleyicisinin yanı başında dikiliveriyor. ‘Portre’, kelimenin kökeni itibariyle ‘yeniden üretmek’ demek. Sanatçının deyişiyle, “Geçmiş, yaşanmışlık ve anıların toplandığı büyük bir yüzey”.Ali Raşit Karakılıç’ın “Siz Hangi Portrede Ssaklı Kaldınız?” başlıklı sergisi, sanatçının malzeme, estetik ve kurgu özellikleri ile de ayrı bir önem taşıyor. Arnavutköy’de Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop’da aynı tarihlerde açılacak olan sergi 04 Mart 2018 tarihine kadar açık kalacak.

 

 

 

GALERİ SELVİN 2                              LOTUS ART SHOP

 

Bebek Arnavutköy Caddesi                Bebek Arnavutköy Caddesi

 

No:20 A                                              No:41 A

 

Arnavutköy, Beşiktaş İstanbul             Arnavutköy, Beşiktaş İstanbul

 

Tel: 212.263 74 81                             Tel: 212.265 09 65

 

[email protected]                           [email protected]

 

www.galeriselvin.com                          www.lotusartshop.com

 


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