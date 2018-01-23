Azerbaycan’dan Yeşilçam’a Azeri güzelleri, Bakü’de Sinema Güzeli seçildi

Bakü’de Sinema Güzeli seçtiler. Türk sinemasına Azeri yüzler. Azerbaycan’dan Yeşilçam’a ithal oyuncu. Jüri üyeleri arasında ünlü oyuncular Salih Güney, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Wilma Elles, Ceren Kaplakarslan vardı

AVRUPA GAZETE-Sinema sektörüne yeni isimler kazandırmayı amaçlayan “2.Sinema Güzeli Yarışması”nın hazırlıkları başladı ve ilk elemeler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. İstanbul’daki finale gecesine Azerbaycan’da yapılacak elemelerde seçilen bir erkek ve bir bayan finalist doğrudan katılacak. Azeri yetenekli gençlere Türk sinemasının kapıları açıldı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören “2.Sinema Güzeli Yarışması” için hazırlıklar başladı. Önümüzdeki Nisan ayında İstanbul’da yapılacak olan final gecesinde podyuma çıkacak olan finalistlerin seçmelerinin ilki ise hafta sonunda Bakü’de yapıldı. Yarışmanın Azerbaycan sorumlusu ve aynı zamanda TV ana haber bülteni spikeri de olan Vusala-Said Eyyubqizi’nin ev sahipliğinde Hotel Pullman Bakü’de düzenlenen elemelerde en iyi bir erkek bir bayan seçimi yapıldı. Yarışmaya Azerbaycan’da genç yetenekler büyük ilgi gösterirken elemeleri yapan jüri üyeleri arasında ünlü oyuncular Salih Güney, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Wilma Elles, Ceren Kaplakarslan’nın yanı sıra, yönetmen Avni Kütükoğlu, yarışma organizasyonu başkanı Atilla Kaplakarslan, gazeteci Hakan Solaker ve Arif Işık ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen yardımcısı ve Azerbaycan Devlet sanatçısı oyuncu-yönetmen Melahat Abbasova, moda tasarımcısı Azerbaycan Ulusal Elbiseler Merkezi Başkanı, sanat bilimi felsefecisi Doç.Dr. Gulnara Halilova ve Vusala-Said Eyyubqizi yer aldılar.

Yeşilçam’a Azeri yüzler…

Azeri gençlerin yoğun ilgi gösterdiği elemeler Hotel Pullman Bakü’de yapıldı. Elemeler sonunda jüriden en yüksek puanı alan ve Bakü’de TV sunuculuğu ile modellik yapan 24 yaşındaki Seher Guliyeva, 24 yaşındaki Azerbaycan Milli Konservatuarı öğrencisi tar sanatçısı Perviz Musayev finallere katılmaya hak kazandılar. Elemelerde ayrıca jüri Haziran ayında Girne Rocks Hotel’de yapılacak olan Miss Fashion TV güzellik yarışmasında Azerbaycan’ı temsil edecek ismi de, 26 yaşındaki Pervin Hasanzade’de olarak seçti.

Önümüzdeki günlerde Türkiye elemeleri de yapılacak olan “2. Sinema Güzeli Yarışması”nın yarışma organizasyonu başkanı Atilla Kaplakarslan, “Geçtiğimiz yıl sinema ve TV sektörünün önemli sanatçıları, yapımcıları bize destek vererek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdiler. Bu yıl da daha çok destek alarak ikincisini düzenliyoruz. Amacımız sektöre ehil kişiler tarafından seçilmiş yetenekli yeni yüzler kazandırmaktır” dedi. Yarışmanın Bakü elemelerinin davet sponsoru Qedim Qebele Restaurant olurken, jürinin saçları ise Türkiye’den yıllar önce Bakü’ye giderek Bay ve Bayan Kuaför salonu açan ünlü kuaförü Kırık Tarak Halit Ayyıldız ve oğlu Burak Ayyıldız yaptı.