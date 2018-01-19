19/01/2018 19:03


Yeşim Taşı Ön Türkler ve Türk Tarihinden Kesitler

ekrem hayri perek

Ekrem Hayri Peker’in Ön Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmanın kitabı çıktı

AVRUPA\LONDRA - Ekrem Hayri Peker, bu çalışmasında İlk Çağ ve Yakın Çağ Türk tarihi üzerine yazılar yer alıyor. Boğa Kültürü,arih Türklerle Başlar, Anua (Türkmenistan),Sümer ve Mısır bağlantıları, Tuna Boyundaki son Oğuz Devleti, Balkanlar, Batı Trakya ve Teşkilat-ı Mahsusa konulu yazılar tarihseverlerin ilgisini çekecek.

 

 

Polonyalı dil bilimci Tadeusz Kowalski; “Dobruca ve Deliorman Türk ağızlarında birbirini izleyen ve ilk ikisi Osmanlıların gelişinden önceki döneme çıkan, üçüncüsü Osmanlı döneminde Türkçeleşmiş öğelerle Türk topluluklarına tabakanın var olduğunu” yazar.

İki Çinli müzisyen Gansu’da yaşayan Sarı Uygurların klasik şarkılarıyla Macar klasik müziği arasındaki benzerlikleri fark etmişler; Sarı Uygurların klasik müziklerindeki ses tonların Macar klasik müziğindeki benzerliğini araştırmışlar, bu müziğin göçle taşındığına karar vermişlerdir. Doğu ve Batı’daki bu halk şarkıları arasındaki benzerlik onların aynı kaynaktan çıkmış olmasından ileri gelmektedir.

Kitabı İntenetten, Kastaş Yayınevinden ve Büyük kitabevlerinden temin edebilirsiniz.


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