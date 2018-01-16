16/01/2018 17:26


Van Gogh'un bilinmeyen eseri ortaya çıktı

Van Gogh tablosu

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un daha önce bilinmeyen bir eseri ortaya çıktı

Laren kentindeki Singer Müzesi'nda basına tanıtılan van Gogh resmi, ünlü ressamın bir süre akademik eğitim aldığı Belçika'nın Anvers (Antwetpen) kentinde 1886 yılında yapılmış.Resim, bir ön çalışmadan çok van Gogh'un Montmarte Tepesi adlı yağlıboya tablosunu andırıyor.Uzmanlar, resmin orijinal van Gogh çalışması olup olmadığını 2013 yılından bu yana araştırıyordu. Resim, Georgina Vermeer adlı bir Hollandalı tarafından 1917 yılında satın alınmış.O tarihten bu yana kayıp olduğu düşünülen resim, Vermeer'in ölümünden sonra torunu tarafından bulundu.

Gerçek olduğuna şüphe yok

Vermeer ailesi, resmin yapıldığı Paris'te sanat danışmanı Fred Leeman'ın verdiği konferans sırasında eseri uzmanların ilgisine sundu.Ancak resmin gerçek olup olmadığı konsunda Amsterdam'daki van Gogh Müzesi araştırmacılarından yardım istendi. Vincent van Gogh'a atfen yüzlerce çalışma ortaya atılsa da, 1970'lerden bu yana orijinal 9 çizim ve 7 tablo keşfedildi.

Keşfedilen son resim, van Gogh'a ait olduğu öne sürülen bir başka çalışmanın daha, ünlü ressama ait kataloğa girmesine yol açtı. Bir süreden beri incelenen çizimle ilgili "akademik karakteri" nedeniyle şüpheler vardı.Ancak, van Gogh'a ait taş ocağı çiziminin 50 metre ilerisini tasvir eden çalışmanın da, Hollandalı ressama ait olduğu konusunda şüphe kalmadığı belirtildi.

Yeni keşfedilen resim, Vermeer ailesi tarafından John Fentener adlı bir milyardere satıldı. Fentener de çalışmayı van Vlissingen Sanat Vakfı'na devretti. Van Gogh'un yeni keşfedilen resmi, Monet, Renoir ve Picasso gibi birçok ünlü ressamın çalışmalarının yer aldığı Laren'deki Singer Müzesi'nde açılan sergide, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Kaynak: BBC Türkçe


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