11/01/2018 11:44


2017’DE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK O OYUNCU ÇOK KONUŞULDU!

ALP NAVRUZ

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ‘Sinan Egemen’ karakterini canlandıran oyuncu sosyal medya analiz şirketlerinin verilerine göre hazırlanan, 2017’de ‘Sosyal Medyada En Çok Konuşulanlar’ listesinde ilk 5 sıralaması içerisinde yer aldı.

2016 yılında ilk defa ‘Arkadaşlar İyidir’ projesiyle izleyici karşısına geçen Navruz, Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisindeki başarılı performansı ile kariyerinde zirveye yükseliyor.Oyuncu Alp Navruz; dijital verilere göre 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sosyal medyada en çok konuşulan isim olurken, 2017 yıl geneli sıralamasında da popüler ilk 5 isim arasında yer aldı.Popüler isimler listesinde Navruz’un yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit'de yer alıyor.

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