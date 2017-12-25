Arda Turan'ın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı

Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan hakkında şunları söyledi: "Arda Turan ile her gün konuşuyorum. Bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Bizim de Beşiktaş'a Arda Turan konusunda bir teklifimiz olmadı. Beşiktaş ile görüşmedik. Şu anki durum budur"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da Arda Turan hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Arda Turan ile ilgili fikrimi daha önce de söyledim. Arda benim sevdiğim önemli bir oyuncu. Kariyer olarak da önemli bir değer. Arda ile olan kişisel hislerim böyle. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğumuz var. Şu anda Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir gündemi yok."