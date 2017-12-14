14/12/2017 12:23


Çağdaş Türk Ressamı Irfan Onurmen GAZE eserlerini sanatseverlerine tanıttı

Nilgün ÇOLAK, Irfan Onurmen, GAZE

Nilgün ÇOLAK, Londra Sanat hayatında önemli bir yeri olan ve Elio D’Anna nın yeğeni Antonio Budetta’nın bir girişimi olan ARİA Art Gallery de 12 Aralık aksamı organize ettiği Özel Bakış etkinliğinde Çağdaş Türk Resminin usta ismi Irfan Onurmen'in GAZE serisindeki eserlerini ozel bir davetle Londra'nın seckin sanatseverlerine tanıttı.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Son yıllarda  Türkiye de çıkardığı kişisel gelişim kitapları ve Londra daki iş hayatıyla gündemde olan başarılı iş insanı, yazar, yapımcı ve yayıncı Nilgün Çolak,  Londra da çok ses getirecek bir etkinliğe imza attı. 2015 den bu yana iş hayatını Londra da kurduğu Leyra UK  LTD üzerinden sürdüren Nilgün Çolak,  Türkiye de  Tanrılar Okulu ve Dreamer ve Sen adlı kitaplarıyla tanınan  yazar, filozof  ve European School of Economics in Kurucu  Başkanı Elio D’Anna ile olan şahsi dostluğunu  kültür ve sanat alanına  taşıyor. 

 

 

 

Nilgün ÇOLAK, Londra Sanat hayatında önemli bir yeri olan ve Elio D’Anna nın yeğeni Antonio Budetta’nın bir girişimi olan  ARİA  Art Gallery de 12 Aralık aksamı organize ettiği Private View ( Özel Bakış) etkinliğinde Çağdaş Türk Resminin usta ismi Irfan Onurmen in GAZE serisindeki eserlerini ozel bir davetle Londra nin seckin sanatseverlerine tanıttı.Sanatçının,  kullandığı karma tekniklerin yanısıra özellikle tüllerle oluşturduğu ve “skulptül” adını verdiği çalışmaları büyük beğeni kazanıyor. Art arda tül katmanlarıyla oluşturduğu “resim”ler hem üç boyutlu, hem de 2 boyutlu.bir dünya yaratıyor. Merkez Bankasi Londra Temsilcisi Ciğdem Kogar’ın açılış konuşmasını yaptığı davete Londra’daki kültür sanat dünyasının dışında, Türk  diplomatik misyon üyeleri ve Londra daki Türk ve İngiliz İş İnsanları büyük ilgi gösterdi. 

 

 

Sanat Organizasyonlarında Nilgun Colak ile isbirliği yapan, 22 yıldır Londra  finans sektörünün etkin isimlerinden olan Çiğdem Beyköylü’nün partnerliği ile gerçekleşen davete; aralarında Rita ve Sinan Ogun, Meliha ve Fikret Onder, TBCCI CEO’su Yavuz Sökman ve Yonetim Kurulu Uyesi Enver Kannur, Didar ve Patrick Arslan, Nermin Cevik, Aydin Kolcak, Mihrisah ve Deniz Safa, Aysegul Merrick, Joseph J. D’Anna. Nese Altas, Efsana Askin, Sanatci Rosa Migliardi,  Ressam Ece Clark, Ozlem Kocabay, Mustafa Boga, Mustafa Koker, Gizem Akbal, Peter Ogunsalu, Fatma Bozkurt, Tulin Hamit, Murat Beykoylu, Yeliz Erdil ve TC Buyukelcigi’nden Meric Sidali ve esinin bulunduğu Londra sanat hayatının önde gelen isimleri katıldılar. Davette görüşerine başvurduğumuz Nilgun Colak, Aria  Art Galeri nin Istanbul da şube açacağını ve Ciğdem Beyköylü ile  işbirliğinin Londra, Floransa ve Istanbul da yeni etkinliklerle sürecegini belirtti.

 

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