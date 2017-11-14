14/11/2017 08:11


Ayla filmi 3 haftada 2 milyon kişi tarafından izlendi

Ayla Filmi

Türkiye'nin 2018 Oscar adayı olan "Ayla" filmi vizyona girdiğinden bu yana 2 milyon kişi tarafından izlendi

"Ayla" filminin yapımcısı Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamada, kahraman Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın sevgi ve özlem dolu 65 yıllık hikayesinin, Türk halkını sinemada bir araya getirdiği belirtilerek, "Ayla" filminin yaklaşık 2 milyon kişi tarafından seyredildiği bildirildi.Açıklamada, "Ayla" ekibinin, Anadolu'yu dolaşarak filmi sineseverlerle seyrettiği ve sorularını cevapladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu özel etkinlik, geçtiğimiz hafta Zile'den başladı, Ankara ve İzmir'le devam etti. Kasım ayı sonuna kadar sürecek Anadolu turunda ekip Nevşehir, Adana, Antalya, Antakya, İskenderun, Gaziantep, Eskişehir, Konya'nın ardından Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin memleketi Kahramanmaraş'a gidecek." 

 


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