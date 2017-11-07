Geçtiğimiz Pazar akşamı yetenekli oyuncu Levent Üzümcü Londra'da tiyatroseverler ile buluştu

Levent Üzümcü Londra'da idi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı yetenekli oyuncu Levent Üzümcü Londra'da tiyatroseverler ile buluştu.

Ünlü oyuncu konservatuar yıllarından sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Anlatılan Senin Hikayendir" isimli tek kişilik oyunu büyük bir başarı ile sergiledi.

Londra Sahnelerinde

Türkiye’nin birçok bölgesinde sahnelenen ve oldukça yoğun ilgi gören bu oyun Tune-L Event organizasyonu ile geçtiğimiz Pazar akşamı da Londra Islington Assembly Hall'da Londra’daki sevenleri ile buluştu.

Oyuna kendi yorumunu katarak, zaman zaman stad-up tadı veren Levent Üzümcü, izleyenlerini bazen güldürürken, bazı anlarda da duygusal anlar yaşattı.

Türk-Yunan dostluğunun, Ege’nin güzel insanları Memet dayı ile Adriananın, Stafili İbrahim ile Fenerci Ahmet’in, denizci Barış ile Nico’nun o sıcacık, içten üç hikayesinin anlatıldığı oyunun sonunda Levent Üzümcü dakikalarca ayakta alkışlandı. Usta oyuncu her oyunundan sonra yaptığı gibi seyircilerle birlikte “selfie” fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sanatçı Dayanışması

Pazar akşamı ayrıca sanatçı dayanışmasına da şahit olundu.

Teknik ekibine vize verilmemesi sebebiyle ekibi olmadan Londra’ya gelen Levent Üzümcü’ye başta teknik koltuğa oturup, oyunun ışık ve müziklerini ayarlayan ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora olmak üzere, Pınar Öğün, Devrim Evin, Üstün Canga oyuncuya gereken her türlü desteği vererek teknik ekibin yokluğunu hissettirmediler.