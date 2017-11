İpek Yolunda Metal Ve İpek Tanıları

Türk, Çinli, İranlı, Kazak ve Amerikalı müzisyenler bir araya geldiler

Avrupa ajansı (AVA) Londra-“Symphony of Silk and Metal by the Aces of the Silk Road” adını taşıyan projede Türk, Çinli, İranlı, Kazak ve Amerikalı müzisyenler bir araya geldiler. Özel olarak bestelenen ve beş ülkeden müzisyenlerin seslendirdikleri senfoninin dünya prömiyeri 31 Ekim tarihinde Londra’da Four Seasons otelinde gerçekleştirildi. Londra Büyükelçi müsteşarı G.Cem Işık ve ticaret müşaviri Aytuğ Göksu’nun katıldığı etkinlikte, Ace Grup adına genel müdür Ayçin Erol konuşma yaptı. Avrupa Gazetesi adına Vatan Öz ve Güzel Öz’ün katıldığı etkinlikte Türkiye’den ErBakır yönetim kurulu üyesi Sedat Erikoğlu,Çin’den Cell mark’tan Zing Li, Tabii’den Kağan Özmeriç gibi katılımcılar vardı.

Proje; tarihi İpek Yolu’nu canlandırıp, bu rota üzerindeki ülkelerde UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile ortak organizasyonlar geliştirmeyi hedefliyor. Proje ile her yıl İpekyolu üzerinde yer alan iki ülkedeki ihtiyaç sahibi çocuklara destek sağlanacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin dolarlık bir kaynak UNICEF'e aktarıldı.

ACE Grup; 1992 yılında kurularak lojistik, depolama ve danışmanlık hizmetlerine odaklanan ve Türkiye’nin en büyük gümrüklü antrepolarından birine sahip olan ve yurtiçi ve yurtdışında toplam yedi şirketle faaliyetlerini sürdürüyor.

ACE Grup’un, tarihi İpek Yolu’nu canlandırıp, bu rota üzerindeki ülkelerde UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile ortak organizasyonlar geliştirmeye yönelik başlattığı “Art of Trade” projesinin ikinci adımı hayata geçti.

Londra Büyükelçi müsteşarı G.Cem Işık

Ace Grup adına genel müdür Ayçin Erol

Londra Büyükelçi müsteşarı G.Cem Işık ve ticaret müşaviri Aytuğ Göksu’nun Ace Grup adına genel müdür Ayçin Erol, Avrupa Gazetesi adına Vatan Öz

Kağan Özmeriç, Ayçin Erol, Vatan Öz ve Güzel Öz