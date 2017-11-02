Türkiye’nin Kültür Tacında Yepyeni bir Mücevher Göbeklitepe

Atatürk’e hayranlığı ve çizdiği çok güzel Atatürk resimleriyle ünlü İngiliz Ressam Ned Pamphilon ayrıca Türkiye’ye de sevdalı

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran olduğunu belirten Ned Pamphilon, ülkemizin güzelliklerini tuvale aktarıyor. Ressam Ned ülkemizin tarihi güzelliği olan Göbeklitepe resim sergisiyle karşımızda. Göbeklitepe resim sergisi 2-19 Kasım tarihleri arasında 42 Shops’da sanatseverleri bekliyor.

Ressam Ned, resimlerinde sadece gördüğü güzelliği olduğu gibi tuvale aktarmanın ötesinde hayal dünyasında gördüğü güzellikleri yorumlayıp, farklı yaratımları ile dikkat çekiyor.

Ayrıca Göbeklitepe Resim Sergisi boyunca Ressam Ned’in “Cumhuriyetin Mimarı Mustafa Kemal” adlı resim sergisini de görmek mümkün olacak.

İstanbul1881 Sanat Gallery Basın Açıklaması;

Birbirinden renkli İstanbul resimleri ve Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu hayranlıkla resmettiği Atatürk temalı eserleri ile sanatseverlerin yakından tanıdığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’un, 2015 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğü Göbeklitepe: Türkiye’nin Kültür Tacında Yepyeni Bir Mücevher isimli sergisi açıldı. Sanatçının eserlerini hayata geçirmesinde desteklerini sunan sanat platformu İstanbul1881 ile 42 Shops Art!SPACE Gallery’nin işbirliğiyle hayata geçen sergi, 19 Kasım 2017 tarihine kadar 42 Maslak’ta görülebilecek.

Göbeklitepe kazı alanına yaptığı inceleme gezisinde görme şansı yakaladığı yapı ve figürlerden çok etkilenen Pamphilon, Göbeklitepe’nin dünyanın tarihine ışık tutuğu ve Türkiye’nin bu önemli hazinesinin global sanat platformlarında daha sık yer alması gerektiği düşüncesiyle çalışmalarına başlamıştı. Sanatçı sergiye yönelik düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor:

“Göbeklitepe’yi yalnızca toz toprağın içinde bulunmuş T şekilli bir grup kalıntı olarak mı görmeliyiz, yoksa Türkiye’nin kültür tacındaki bir diğer değerli taş olarak mı? Suriye sınırına böylesi yakın bir noktada, Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe, son dönemde büyük değişimlerin ortasında kısılıp kaldı. Belki de şimdi burası, bölgede ve ötesinde daha barışçıl tasavvurların oluşmasına katkıda bulunabilir. İnsanlık tarihine yönelik bu taptaze anlayış, yeni bir Rönesans’ın tohumlarını ekebilir.

İstanbul1881 çatısı altında çalışmalarını sürdüren takı tasarımcısı Meral Saatçi de, Göbeklitepe’den aldığı ilhamla yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Göbeklitepe’deki gizemli figürleri günümüze taşıyan koleksiyon, Pamphilon’un eserleriyle bir arada sergilenecek.

Göbeklitepe: Türkiye’nin Kültür Tacında Yepyeni bir Mücevher

Tarih: 2-19 Kasım 2017

Yer: 42 Maslak, Ahi Evran Caddesi No:6 İstanbul

Ned Pamphilon hakkında

İngiliz ressam Ned Pamphilon, 1963’te Londra’da dünyaya geldi. Mimarlık eğitimi alan Pamphilon, kariyerini resim üzerine sürdürdü. Gençlik yıllarında Kuala Lumpur, Suudi Arabistan, Texas ve Türkiye gibi coğrafyalarda seyahat ederek farklı kültürleri inceleme şansı buldu. 1994’te ilk kez İstanbul’a gelen ve İstanbul ile Türkiye’nin güzelliğinden büyülenen sanatçı, 1995’ten bu yana İstanbul’la ilgili sayısız eser verdi. Zaman içerisinde Atatürk’ün hayatını okuyan, vizyonu ve düşüncelerinden çok etkilenen sanatçı, Atatürk’le ilgili ses getiren eserler ortaya koydu. Global kamuoyunda Türkiye ve Atatürk’ün daha sık vurgulanması gerektiğine inanan Pamphilon, halen sergi, proje ve eserinin büyük kısmında İstanbul, Türkiye ve Atatürk temalarına yer veriyor. Çok bilinen eser ve projeleri arasında “Her Yer Mustafa Her Yer Kemal” sergisi, “Atatürk’ün Gözleri” tablosu, son üç seneden bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenmekte olan “Küçük Ressamlar Anıtkabir’de” etkinlikleri yer alıyor.

İstanbul1881 hakkında:

İstanbul’da faaliyet göstermekte olan sanat platformu İstanbul1881, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek İstanbul’un geçmişini ve Türkiye’nin kültürel değerlerini sanatseverlere ve sanat aracılığıyla halkın her kesimine anlatabilmeyi amaçlıyor. İstanbul1881 çatısı altında, başta İngiliz ressam Ned Pamphilon olmak üzere, takı tasarımcısı Meral Saatçi ve dünyaca ünlü minyatür sanatçısı Taner Alakuş eserlerini hayata geçiriyor. Platform ayrıca, telif hakkına sahip olduğu eserleri kanvas tablolar, baskı ve posterler şeklinde de çoğaltarak www.istanbul1881.com adresi üzerinden satışa sunuyor, böylece eserlerin tüm mekanlarda dileyen herkese ulaşabilmesini sağlıyor.

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Meral Saatçi Hakkında

1996 yılından bu yana Beymen Club gümüş takı koleksiyonunu hazırlayan takı tasarımcısı Meral Saatçi, şimdiye dek dört karma sergide yer aldı. Washington DC National Museum’da çalışmalarını sergileyen ilk Türk takı sanatçısı oldu. Detaylarda sadelik ve tasarım arayan, farkındalığı yüksek, modern kadınlar için tasarımlar yapan Saatçi, son olarak, sanat platformu İstanbul1881 için hazırladığı Göbeklitepe koleksiyonunu tamamladı. Tasarımcı, çalışmalarında gümüş ön olanda olmak üzere altın, bakır ve tüm doğal malzemeleri kullanıyor. Tasarımlarıyla Koruncuk Vakfı, Türkiye Down Sendrom