Bir Yaz Gecesi Rüyası, Tekrar Sahnede

Shakespeare’in en ünlü oyunlarından ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ oyunu, Biraderler Yapım tarafından tekrar sahneye konuyor

Shakespeare’in en ünlü oyunlarından ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ oyunu, Biraderler Yapım tarafından tekrar sahneye konuyor. Tiyatro severlerin beğenerek izlediği oyun, İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenmişti. Başrolde Levent Üzümcü olmak üzere Arda Aydın’ında oyuncu kadrosunda yel aldığı oyun rekor seyircilere ulaşmış, birçok ödüle layık görülmüştü.

Şunu özellikle belirtmek gerekir, ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ oyunu baş eser olmakla birlikte prodüksiyonu çok zor bir oyun özellikle devlet ve kurum imkânı olmadan bunu sahneye koymak büyük başarıdır. Bu nedenle Biraderler Yapım ve Arda Aydın’ı böylesi bir baş eseri tekrar sahneye koyması ve tiyatro severlerle buluşturması nedeniyle kutluyoruz.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda 6 bin seyirci ile izlenmişti, ikinci defa yine yağmur altında seyircilerin yoğun istediği ile devam etmişti. Tiyatro severlerin bu oyuna olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu ilk oyunda biletlerin kısa sürede bitmesinden anlıyoruz.

‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ tiyatro sanatı aşıcısından çok önemli bir eser, izlemesi büyük keyif, özellikle sahne teknikleri açısından da görsel bir şölen.

Oyunun başrolü ve kadrosu bir birinden değerli ödüllü sanatçılarımızdan Levent Üzümcü, Arda Aydın, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın oluşmaktadır.

Oyunun ilk gösterimi 9 Kasım’da Uniq Hall ‘da yapılacak, biletler tükenmiş durumda, 21 Kasım’da Uniq Hall'da tekrar oynanacak. Oyun, 16 Kasım’da Ankara, 29-30 Kasım’da ise İzmir’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun Hakkında

Shakespeare'in en ünlü oyunlarından Bir Yaz Gecesi Rüyası yönetmen Aleksandar Popovski'nin yepyeni ve eşsiz yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Theseus ve Hypollita'nın düğün şenlikleri için başlayan hazırlıklar tam bir kargaşaya dönüşüp, aşkın ve sevginin kazandığı bir başka rüyaya sürüklüyor seyirciyi. Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası", Aleksandar Popovski tarafından modern ve fantastik bir rejiyle sahneleniyor. Her dalda aldığı adaylıklar ve ödüllerle dikkat çeken, inanılmaz akrobatik detayları ve sahne tekniğinde devrim yaratan efektleriyle seyirciye unutamayacağı bir “yaz gecesi” sunan oyunun başrollerini Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın ve Arda Aydın paylaşıyor.

Yazan : WILLIAM SHAKESPEARE, Çeviren : ÖZDEMİR NUTKU, Yöneten : ALEKSANDAR POPOVSKİ

Yapımcı: ARDA AYDIN - BİRADERLER YAPIM, Yardımcı Uygulamacı Yapımcı: OĞUZALP KUTLU

Sahne ve Işık Tasarımı: SVEN JONKE, Kostüm: JELENA PROKOVIC, Müzik: KİRİL DZAJKOVSKİ

Süre : 2 SAAT 15 DAKIKA İKİ PERDE

OYUNCULAR*

SEZAİ AYDIN, LEVENT ÜZÜMCÜ, NESLİHAN YELDAN, ARDA AYDIN