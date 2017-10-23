Antalya Film Festivali'nde 'gerilla' tartışması

54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan ilk yarışma filmi ‘İnsan Seli’nde 'gerilla' kelimesinin geçmesi nedeniyle seyircilerden bazıları sözlü olarak bu duruma tepki gösterirken bazıları ise salonu terk etti

Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.

‘FİLMİN YÖNETMENİ AI WEIWEI’

Film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirten bir yetkili, “Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz” dedi. Çinli Ai Weiwei’nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.