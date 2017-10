Pedro Almodovar'ın Sesi Luz Casal 26 Kasım'da Antalya Piyano Festivalinde

Pedro Almodovar'ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi Luz Casal 26 Kasım’da 18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi’nde seslendirecek

Pedro Almodovar'ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi Luz Casal, 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını 26 Kasım’da 18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi’nde seslendirecek.

Unutulmaz Pedro Almodovar filmi ‘Yüksek Topuklar’ için kaydettiği Augustin Lara klasiği ‘Piensa En Mi (Beni Düşün)’ şarkısıyla Türkiye’de de çok sevilen, ‘La Pasion’ ile yine platin plak satışlarını geride bırakan Luz Casal, son olarak Best Of albüm çalışması 'Un Ramo De Rosas (Bir Gül Demeti)' ile de en çok satanlar arasına girmişti.

'Gracias A la Vida', ' Historia De Un Amor', 'Amado Mio' gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm dünyada müzikseverlerin hayranlığını kazanan, 2017 yazında yepyeni albümü Luz Casal chante Dalida : A mi Manera’dan ilk şarkısını yayınlayan sanatçı 26 Kasım’da 18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi’nde…

26 Kasım 2017, Saat 20.30– ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ

LUZ CASAL Hakkında

Luz Casal bundan yıllar önce doğduğu yer Asturias’dan hayalleri için Madrid’e taşındığında çok geçmeden çeşitli orkestralarda şarkılar söylemeye başlar. Önce bir müzikalle yola çıkarak Raquel Meller rolünü alır. İlk single çalışması olarak El Ascensor (Asansör) yayınlanır yayınlanmaz 1980 yılında Eleştirmenler Özel ödülünü kucaklayan sanatçı 2 yıl sonra ilk albümü yayınlandığında İspanyol müzik arenası için yeni bir tarz doğurur. İlk albümünün şarkıları Ciudad Sin Ley (Kanunsuz Şehir) ve No Aguanto Más (Daha Fazla Dayanamayacağım) çoktan birer hit olmuştur

Sanatçı bu albümündeki Eres Tú (Sensin) adlı aşk şarkısıyla müziğinin çeşitliliği konusunda da ipucu vermeye başlar. Sanatçı ikinci albümü Los Ojos del Gato (Kedinin Gözleri) yayınlandıktan hemen sonra İspanya’nın en ünlü turnelerinden biri olan El Rock De Una Noche De Verano’da sahneyi İspanyol rock müziğinin ünlü isimleri Leño ve Miguel Ríos ile paylaşır.

1985 yılında Luz III adını verdiği albümü de Rufino ve Hechizado gibi şarkılarla ününe ün katar. Quiéreme Aunque Te Duela (İncitse de Sev Beni) adlı 1987 yılı albümü Luz’un kariyerinde bir dönemi kapar ve ilk dört albümünün prodüksiyonunu yapan Carlos Narea ile yollarını ayırır.

1989 yılında Paco Trinidad prodüktörlüğünde Luz V. Loca albümünü yayınladığında şarkıları Te Dejé Marchar (Gitmene İzin veriyorum) ve No Me Importa Nada (Hiç Bir Şey Umrumda Değil) için eleştirmenler İspanyol müziğinin en önemli şarkılarından ikisi yorumunu yaparlar… Bu noktada Pedro Almodóvar’ın teklifiyle yönetmenin Tacones Lejanos (Yüksek Topuklar) filminde bir Agustín Lara klasiği Piensa En Mí (Beni Düşün) ve Mina şarkısı Un Año De Amor (Bir Aşk Yılı) şarkılarını söyleyince Luz Casal artık ilk uluslararası çıkışını gerçekleştirmiştir...

Bir yandan Fransa’da da başarılı olmaya başlayan sanatçı birbirinden ünlü festivallerle ününü Güney Amerika’ya kadar taşır.

1991 yılında A Contraluz (Işığa Karşı) albümüyle bir kere daha müziğindeki rock özünü pekiştirir. 1995 yılında yayınladığı Como La Flor Prometida (Söz vermiş çiçek gibi) albümü 800,000 kopyadan fazla satarak kariyerinin en başarılı albümü olur.

Bir sonraki stüdyo albümü Un Mar De Confianza (Güven Denizi) 2000 yılında yayınlanır ve şarkısı Mi Confianza eleştirmenler tarafından büyük övgüyle karşılanır.

2002 yılında yayınladığı Con Otra Mirada (Başka Bir Bakışla) albümüyle uluslararası prestijini Fransa ve İspanya’nın dışına taşımaya karar veren sanatçı, tarzını daha evrensel şarkılara yöneltmeye başlar. 2004 yılında yayınlanan albümü Sencilla Alegría (Sade Zevk) sanatçının 10. stüdyo albümü olurken Un Nuevo Día Brillará (Yeni bir gün parlayacak) sanatçının yepyeni hiti olur.

İspanya’nın ünlü sinema ödülleri Goya Ödülleri’nde El Bosque Animado filmi için yaptığı şarkısıyla en iyi şarkı ödülünü alan sanatçı ünlü yönetmen Alejandro Amenabar’ın Oscar alan filmi Mar Adentro (İçimdeki Deniz) için Negra Sombra (Siyah Gölge) şarkısını seslendirir.

2007 yılında, web sitesinde kanser olduğunu duyuran sanatçı, kanserle savaşırken tedavinin ortasında ünlü Glastonbury festivaline katılır. Hastalığını yenip iyileştikten sonra kemoterapiye gönderme yaptığı Vida Tóxica (Zehirli Hayat) albümündeki Sé Feliz (Mutlu Ol) uzun kariyerinin yepyeni hit şarkısı olur.

Sanatçının 2009 yılında çıkardığı stüdyo albümü La Pasión (Tutku) Latin Amerika’nın en büyük şarkılarına güzel bir yolculuk yaparken, albümün prodüktörü Renaud Letang daha önce Feist ve Manu Chao gibi isimlerle çalışmış ünlü bir Fransız prodüktör olarak Casal’la işbirliğine başlar. Albümün düzenlemelerini yapan Eumir Deodato ise yine çok ünlü bir aranjör ve Frank Sinatra, Björk ve k.d. Lang gibi ünlü isimlere yaptığı aranjelerle tanınan bir isim olarak Casal’ın yeni müzik ortaklarından bir diğeri olur. Albümde dikkati çeken bir başka isim ünlü moda fotoğrafçısı Jean Baptiste Mondino ise albümün kapak çalışmasına ve fotoğraflarına imzasını atar..

Luz Casal 'La Pasion' albümüyle Fransa ve İspanya’da 300.000'den fazla satarak haftalarca listelerde bir numara olurken, Los Angeles’ta kayıtları yapılan albüm ülkemizde de platin satışlarını geride bıraktı bile. Albüm ünlü caz plak şirketi Blue Note Amerika’da da piyasaya çıkarken, Casal’ın ses getiren albümlerinden biri olarak diskografisine yazılmış oluyor...

Sanatçının 2009 Kasım’ında Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan devletin Sanat Nişanı ile ödüllendirilmesi Luz Casal’ın İspanya dışında da ne kadar çok sevildiğini gösteriyor.

2010 yılında tekrar kansere yakalandığını açıklayan sanatçı, hastalığı tekrar yenerek 2011'de sahnelere geri döndü. Sanatçının Madrid Arena'da İspanya Kanser Birliği için verdiği yardım konserinde 200.000 Euro'dan fazla para toplandı.

Luz Casal, 2011'de çıktığı dünya turnesi kapsamında Kanada, Bahreyn, Yunanistan, Portekiz, Fas, Tunus, Belçika, Monako, Avusturya, İsviçre, Şili, Kolombiya, Meksika'da konserler verdi.

2011 yılının Aralık ayında sanatçı 30 yıllık kariyerinin bir özetini yaptığı Best of çalışması 'Un Ramo De Rosas (Bir Gül Demeti)' yayınlarken, 2012'de büyük bir dünya turnesine daha imza attı. Sanatçının 4 yıl aradan sonra çıkardığı ilk stüdyo albümü “Alma” ise kayıtlarını Los Angeles’ta Eastwest stüdyolarında gerçekleştirdiği bir albüm olarak daha şimdiden eleştirmenler tarafından Luz Casal’ın uluslararası markete yönelik hazırladığı en iyi albüm olarak gösteriliyor.

Dragan Bjelogrlic'in yönettiği 2014 yapımı "See You in Montevideo" filminde Magnifico ile birlikte "Madrugadas" adlı şarkıyı yorumlayan sanatçı yepyeni albümünde Dalida’nın unutulmaz eserlerini seslendiriyor. 2017 yazında yepyeni albümü Luz Casal chante Dalida : A mi Manera’dan ilk şarkısını yayınlayan sanatçı 26 Kasım’da 18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi’nde.

Diskografi

Luz (1982) / Los ojos del gato (1984) / Luz III (1985) / Quiéreme aunque te duela (1987) / Luz V (1989) / A contraluz (1991) / Como la flor prometida (1995) / Pequeños y grandes éxitos (1996) / Un mar de confianza (1999) / Con otra mirada (2002) / Sencilla alegría (2004) / Pequeños, medianos y grandes exitos (2005) / Vida tóxica (2007) / La pasión (2009) / Un Ramo de Rosas (2011)/ Alma (2013) / 2017 Luz Casal Chante Dalida : A mi Manera

DÜNYANIN EN İYİ ŞEF VE SOLİSTLERİ İLE DÜNYANIN KULAĞI BİR KEZ DAHA ANTALYA’DA!

Bu yıl 18. si düzenlenen, ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım’da başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen müzik festivali, bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yıldızlar geçidi yaşanacak festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Cemil Yener Gökbudak, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstleniyor.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında, Antalya’da!

1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde;

‘Piyano Flamenko’ dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl festivalde verdiği konserle Antalyalı müzikseverleri kendine hayran bırakan, özel gösterisi ‘Sounds from Spain’ (İspanya’dan Sesler) ile İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco;

Liszt’in dev eseri Faust Senfonisi’ni piyanoya uyarlayarak müzik dünyasında ayrı bir yer edinen ve 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet;

Her yıl ‘Kamuran Gündemir Anısına’ düzenlenen resitallerde yer alan genç Türk piyanisti Cem Esen ve yine Türkiye’nin en yetenekli genç piyanistlerinden Cemil Yener Gökbudak;

Uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüller ile yeteneğini taçlandıran dünyaca ünlü Türk piyanist Emre Elivar;

Müzik otoriteleri tarafından “neslin en ilginç caz müzisyenlerinden biri” olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos;

Türkiye’nin en yetenekli Çellistlerinden Çağ Erçağ ve en yetenekli Gitar virtüözlerinden Nurkan Renda;

Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal;

Dünyaca ünlü Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok yıldız isim 18.Uluslararası Antalya Müzik Festivali’nde yer alacak.

MÜZİĞİN KALBİ “SANAT ŞEHRİ” ANTALYA’DA ATACAK!

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatacak.

Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan ‘Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin orkestrası olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destekleriyle kurulan ‘Akdeniz Filarmoni Orkestrası’, Antalya Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü solistlere eşlik edecek ve dünyaca ünlü orkestra şefi Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecektir.

Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek olan, muhteşem müzik festivali 1 Kasım’ da Manolo Carrasco konseri ile başlayacak.

4 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet konseri ile devam edecek olan festivalde;

8 Kasım’da her yıl geleneksel olarak “Kamuran Gündemir Anısına” düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen,

10 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin’in eserlerinin çalınacağı konserde piyanist Emre Elivar,

15 Kasım’da Türkiye’nin ‘Genç Yetenekleri’nin izleyicisiyle buluştuğu resitalde Cemil Yener Gökbudak,

17 Kasım’da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos,

22 Kasım’da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar),

26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ Luz Casal,

29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurt içinden gerek yurt dışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği, Akdeniz Filarmoni Orkestrası, Güher & Süher Pekinel’e eşlik edecek.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Bağlantılar:

18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali Resmi Web Sitesi: www.apf.com.tr

Instagram – @apfsocial - https://www.instagram.com/apfsocial/

Facebook - https://www.facebook.com/piyanofestivali

Twitter - https://twitter.com/apfsocial

Biletler Biletix'de! www.biletix.com Biletix Çağrı Merkezi (0 216 556 98 00)

Luz Casal hakkında daha fazla bilgi, görsel ve röportaj istekleri için; Hakan AKOĞLU - [email protected] - 0 533 499 41 49 - 0212 2744348