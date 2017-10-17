Manolo Carrasco İspanya'dan Sesler Gösterisi ile 1 Kasım'da Antalya'da

Manolo Carrasco 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Kapsamında 'İspanya'dan Sesler' (Sounds from Spain) Gösterisi ile 1 Kasım'da Antalya'da

“Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre” ve İspanya’daki terörizmin kurbanlarına adanmış “Anthem Por Ellos”un müzik yazarı Manolo, İspanya’da 33, farklı diğer ülkelerde ise 20 albüm yayınlamış bir piyano dehası. Sanatçı 2015 yılında, Moskova'nın Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı'nda performans sergileyen ilk İspanyol unvanını almıştır.

Orkestra şefliği hakkında da geniş bir bilgiye sahip olan Manolo Carrasco, ilk kez 19 yaşında kendi albümü “Sueños de Juventud”un kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda şeflik yapmıştır.

5 kıtada binlerce konser veren Carrasco, Besteci, piyanist, orkestra şefliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de İspanya ve Fransa’da piyano dalında birçok ödüle layık görülmüştür.

‘Sounds From Spain’ ile dünyaca ünlü Francisco Tárrega, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Luigi Bocherini, Georges Bizet and Antonio Soler gibi isimlerin eserleri ile 19.yüzyıldan günümüze Flamenko ve Klasik müziğin en iyi örneklerini sunan Carrasco’ya, konser boyunca 6 Flamenko dansçısı ve 7 müzisyen eşlik ediyor.

Carrasco 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 1 Kasım’da yepyeni gösterisi "Sounds From Spain" ile Antalya’da dinleyicileri ile buluşacak.

1 KASIM 2017 – 20.30– ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ

MANOLO CARRASCO Hakkında

15 Mart 1974 yılında Cadiz’de doğan Manolo Carrasco, müzik alanındaki eğitimine Rafael Prieto ile Cadiz’de bulunan Manuel de Falla Konservatuarı’nda başladı. Daha sonra, Ana Guijarro ve Manuel de Diego ile Sevilla’da Yüksek Konservatuvar’ına geçti ve Ramon Coll ile birlikte Barselona’daki Liceo Konservatuvarı’nda çalışmalarına devam etti. Ardından Aduardo Armenteros himayesinde beste üzerine eğitim görmek üzere Anatoli Pouvson ile Madrid El Escorial Konservatuarı’na giden Carrasco, Anton Garcia Abril ve Manuel Carra ile beste eğitimi aldığı Madrid’de Royal Yüksek Müzik Konservatuvar’ına devam etti.

Sanatçı 1987 yılının çıkış yapan sanatçı Zipa de Oro Ödülü, 1993 yılında Albacete’de Pilar Amo Vázquez 12. Ulusal Genç Piyanistler Beste Yarışması, 1994 yılında Granada’da Delegación Provincial 5. Ulusal Genç Müzisyenler Yarışması, 1994 yılında Albacete’de Carmen Ibáñez 14. Ulusal Genç Piyanistler Yarışması, 1994 yılında Carbet’te Ciudad de Carlet Ulusal Biyano Yarışması, 1995 yılında Lyon’da Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü, 1995 yılında Paris’te Oliver Messiaen Gilbert Gaubert Ulusal Yarışması, 1998 yılında Andalucia Uluslararası Dünya Ödülü ve 2000 yılı Endülüs kültürünün tanıtımı Ödülü’nün sahibi oldu.

1992 yılında üstün bir derece ile piyano eğitimini tamamladı. 2002 yılında, beste eğitimini de üstün bir dereceyle tamamlayan Carrasco, Vlado Perlemuter (Ravel’in öğrencisi), Dimitri Baskirov (Reina Sofía Okulu) ve Hans Graff’dan (Viyana’da) aldığı dersler de dâhil olmak üzere eğitimini daha da arttırdı.

Orkestra şefliği hakkında geniş bir bilgiye sahip olan Manolo Carrasco, ilk kez 19 yaşında, kendi albümü “Sueños de Juventud”un kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda şeflik yapmış, daha sonra 2000 yılında Jerez de la Frontera’da Chapin belediye stadyumunda performansını sergilediği “Al-Andalus” and “Cómo bailan los caballos andaluces’ın kaydını yapmıştır.

2005 yılında, besteci Manolo Carrasco, Galicia bölgesel TV kanalı Televisión Gallega için 25 klasik müzik gösterisi yapmış ve yönetmiştir. Ayrıca Antena 3 Televisión’da yayınlanan “Sueños” için ve Tele 5’te yayınlanan “Nocturno” için de klasik müzik gösterileri serisi düzenlemiştir.

2006 yılında, TeleMadrid için 25 klasik müzik gösterisi yönetmiş ve yayınlamıştır. Nano de Jerez, Rancapino ve José Mercé yanı sıra Antena 3 Television için “Únicos” u yayınlamıştır. 2007 yılında iş ortağı Fernando Bermudez ile kendi yapım şirketi Eurodelta Music’i kurmuş.

Madrid’deki Royal Palace ve Segovia’daki La Granja de San Ildefonso Palace gibi ikonik mekânlarda performans sergileyen birçok önemli İspanyol sanatçı ve uluslararası yorumcuların yer aldığı TVE kanalları La 1 ve La 2’ de gösterilen “Diferentes” ve “Intermezzo” gösterileri için müzik hazırlamıştır.

2009-2010 yıllarında Canal Sur, Tele Madrid, Aragón TV, Asturias TV, Castilla la Mancha TV, Extremadura TV and Baleares TV gibi bölgesel televizyon kanalları için farklı müzik gösterileri yönetmeye başlamıştır.

2011 yılında, TVE’de yayınlanan “Espíritu Flamenco” gösterisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmiştir. Halen USA, Avrupa ve Japonya için kendi yapım şirketi Eurodelta Music aracılığıyla müzik gösterileri yayınlamaktadır.

2012 yılından 2015 yılına kadar Madrid’deki Viñuelas Palace ve Palma’daki Almudaina Palace gibi ikonik mekânlarda hem TVE hem de farklı bölgesel TV kanalları için kayıt yapmıştır. Ayrıca Antena 3 için “En clave de noche” gösterisini ve 2013 ve 2014’te Tele Madrid ve diğer bölgesel TV kanalları için özel Noel gösterileri hazırlamıştır.

İspanya genelinde birçok konser vermiştir. Ayrıca ABD, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Japonya ve Çin’de turneye çıkmıştır.

Manolo Carrasco 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 1 Kasım’da yepyeni gösterisi "Sounds From Spain" ile dinleyicileri ile buluşacak.

DÜNYANIN EN İYİ ŞEF VE SOLİSTLERİ İLE DÜNYANIN KULAĞI BİR KEZ DAHA ANTALYA’DA!

Bu yıl 18. si düzenlenen, ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım’da başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen müzik festivali, bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yıldızlar geçidi yaşanacak festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Cemil Yener Gökbudak, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstleniyor.

Antalya Uluslararası Piyano Festivali, 1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında, Antalya’da!

1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde;

‘Piyano Flamenko’ dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl festivalde verdiği konserle Antalyalı müzikseverleri kendine hayran bırakan, özel gösterisi ‘Sounds from Spain’ (İspanya’dan Sesler) ile İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco;

Liszt’in dev eseri Faust Senfonisi’ni piyanoya uyarlayarak müzik dünyasında ayrı bir yer edinen ve 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet;

Her yıl ‘Kamuran Gündemir Anısına’ düzenlenen resitallerde yer alan genç Türk piyanisti Cem Esen ve yine Türkiye’nin en yetenekli genç piyanistlerinden Cemil Yener Gökbudak;

Uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüller ile yeteneğini taçlandıran dünyaca ünlü Türk piyanist Emre Elivar;

Müzik otoriteleri tarafından “neslin en ilginç caz müzisyenlerinden biri” olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos;

Türkiye’nin en yetenekli Çellistlerinden Çağ Erçağ ve en yetenekli Gitar virtüözlerinden Nurkan Renda;

Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal;

Dünyaca ünlü Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok yıldız isim 18.Uluslararası Antalya Müzik Festivali’nde yer alacak.

MÜZİĞİN KALBİ “SANAT ŞEHRİ” ANTALYA’DA ATACAK!

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatacak.

Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan ‘Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin orkestrası olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destekleriyle kurulan ‘Akdeniz Filarmoni Orkestrası’, Antalya Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü solistlere eşlik edecek ve dünyaca ünlü orkestra şefi Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecektir.

Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek olan, muhteşem müzik festivali 1 Kasım’ da Manolo Carrasco konseri ile başlayacak.

4 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet konseri ile devam edecek olan festivalde;

8 Kasım’da her yıl geleneksel olarak “Kamuran Gündemir Anısına” düzenlenen resitalde genç piyanist Cem Esen,

10 Kasım’da Gürer Aykal’ın yöneteceği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Cumhuriyet bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin’in eserlerinin çalınacağı konserde piyanist Emre Elivar,

15 Kasım’da Türkiye’nin ‘Genç Yetenekleri’nin izleyicisiyle buluştuğu resitalde Cemil Yener Gökbudak,

17 Kasım’da Flamenko Caz türünde Ariadna Castellanos,

22 Kasım’da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar),

26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ Luz Casal,

29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurt içinden gerek yurt dışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği, Akdeniz Filarmoni Orkestrası, Güher & Süher Pekinel’e eşlik edecek.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.

Bağlantılar:

18.Uluslararası Antalya Piyano Festivali Resmi Web Sitesi: www.apf.com.tr

Instagram – @apfsocial - https://www.instagram.com/apfsocial/

Facebook - https://www.facebook.com/piyanofestivali

Twitter - https://twitter.com/apfsocial

Biletler Biletix'de! www.biletix.com Biletix Çağrı Merkezi (0 216 556 98 00)

Manolo Carrasco hakkında daha fazla bilgi, görsel ve röportaj istekleri için; Hakan AKOĞLU - [email protected] - 0 533 499 41 49 - 0212 2744348