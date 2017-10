Best Modeller seçildi Türkiye’nin en iyi modelleri taçlandı

Best Model 30 yaşında. Best Model Of Turkey 2017’nin en iyileri Kıbrıs’ta seçildi. Girne Rocks Hotel’de düzenlenen yarışmada 18 yaşındaki Ankaralı Aslıhan Karalar ve 17 yaşındaki Eskişehir’li EfeSorarlı “En İyi Model” olarak 1. Seçildiler ve taç giydiler.

AVRUPA-Best Model Of Turkey 2017’nin en iyileri Kıbrıs’ta seçildi. Girne Rocks Hotel’de düzenlenen yarışmada 18 yaşındaki Ankaralı Aslıhan Karalar ve 17 yaşındaki Eskişehir’li EfeSorarlı “En İyi Model” olarak 1. Seçildiler ve taç giydiler.Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ve başkanlığını Erkan Özerman’nın yaptığı “Best Model Of Turkey 2017” Girne Rocks Hotel’de yapıldı. Ece Gürsel ve Mehmet Ali Erbil’in sunuculuklarını yaptığı gecede bin yedi yüz aday arasından seçilen 32 kız ve erkek finalist podyuma çıktı.

Kalabalık bir davetli grubunun da izlediği yarışmaya başkan Erkan Özerman Paris’te geçirdiği iki kalp ameliyatına rağmen yarışmada yerini aldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Şevval Sam, Nil Burak, modacı Fevziye Çamer, modacı Levon Kordonciyan gibi önemli isimler de vardı.

Rocks Hotel’deki ilgi gören gecede sahneye Şevval Sam, Nil Burak, Betül Demir, Kıbrıslı şarkıcı Örge Volkan ve Rober Hatemo çıkarak şarkıları ile coşturdular. Davetliler arasında sahneye olan Leman Sam ise kızı Şevval Sam ile Mehmet Ali Erbil’in ısrarlarıyla sahneye çıktı. Leman Sam, Şevval Sam, Mehmet Ali Erbil ve Ece Gürsel hep birlikte “Bebeğim” adlı şarkıyı düet yaparak okudular.

30 yıllık tarihi boyunca seçtiği “Best Model”ler ile moda ve şov dünyasına pek çok önemli isimleri kazandıran “Best Model Of Turkey 2017”de, 18 yaşındaki Ankaralı Aslıhan Karalar ve 17 yaşındaki Eskişehir’li EfeSorarlı “En İyi Modeller” olarak birinci seçildiler ve bay, bayan model olarak taç giydiler. Best Model Of Turkey’in bayan birincisi Aslıhan Karalar Londra King’s College’da işletme ve sosyal bilimler dalında eğitim görüyor. Aslıhan Karalar jürinin tamamından tam not alarak birinci oldu. Best Model Of Turkey’in bay birincisi Efe Sorarlı ise Lise son sınıf öğrencisi. Aslıhan Karalar ile Efe Sorarlı Türkiye’yi Aralık ayında Paris’te yapılacak olan “Best Model Of World 2017”de temsil edecekler.

Yarışmada ikinciliği Ela Yörüklü ve Ege Semih Erken, üçüncülüğü Burcu Kavaklı ve Uygar Taze alırken, Metehan Sancaktar ve Selen Kılıç “Best Photomodel”, Tifaniy İnci Kurak “Best Grace”, Aykut Akın “Best Gentelman”, Ecem Nur Ekşioğlu ve Yunus Emre Özden “Best Catwalk”, Merih Öztürk ve Burak Alp Çatak ise “Best Promising” seçildiler.

Gecenin sonunda ise derece alan modeller Erkan Özerman ve sanatçılar Rocks Hotel Casino’da “Best Model Of Turkey”in 30 yıl pastasını keserek kutlama yaptılar.