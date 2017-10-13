Dulat Issabekov'un Kuğuların Şarkısı Kazak Sanat Festivali’nde

Kazak Dulat Issabekov'un Kuğuların Şarkısı oyunu Kazak Sanat Festivali’nin kapanışında sergilendi

Avrupa Ajansı (AVA) Erkan Hoşafçı/Londra-İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan Kazak Sanat Festivali kapsamında Dulat Issabekov'un Kuğuların Şarkısı adlı oyunu sergilendi. 75.yılını kutlayan Dulat Issabekov'un Kuğuların Şarkısı oyunu Kazak Sanat Festivali’nin kapanışında sergilendi

6 Ekim cuma akşamı Bridewell Tiyatrosunda sahnelenen oyunun yapımcısı Jose Gandia ve Alexia Mankovskaya’ydı. Oyunun kostümlerini kendi eliyle hazılyana ve diken Esengül Şaşı, oyun sonunda bol övgü aldı.

T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve sefire Esra Bilgiç’in katıldığı oyunu Avrupa Gazetesi editor Vatan Öz ve eşi Güzel Öz birlikte izledi.

Kazak kültürünü anlatan younu Londralı Pajarito Tiyatrosu hazıladı. Kazak Sanat Festivali’ni Kazakistan Londra Büyükelçiliği tarafından sponsor edildi. (Erkan Hoşafçı/Londra)

T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve sefire Esra Bilgiç, Avrupa Gazetesi editor Vatan Öz ve eşi Güzel Öz

Abdurrahman Bilgiç ve sefire Esra Bilgiç, oyunun kostümlerini hazılayan Esengül Şaşı