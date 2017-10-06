06/10/2017 18:38


Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başvuruları

filmmor kadin filmleri festivali

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 2018 Mart ayının ikinci haftasından başlayacak

Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Filmlerinizi Bekliyor!“Kadınlarla kadınlar için” buluşmaya, dayanışmaya, üretmeye, değiştirmeye devam etmek üzere 16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 2018 Mart ayının ikinci haftasından başlayarak, birçok şehirde mor perde açacak. Kadınların yarışma değil dayanışmada buluştuğu festivalde yarışma yok; Mor Kamera gibi dayanışma etkinlikleri var.Dünyanın her yerinden kadınların yaptığı filmlere, kadınlara dair program ve etkinliklere yer veren festivale, kadınların yönetmeni/yönetmenlerinden olduğu filmlerinizi, en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar bekliyoruz.

Festivale;

Online olarak

Ya da, Filmin İngilizce altyazılı DVD ya da Blu-Ray ön izleme kopyalarıyla birlikte:

Katılım Formu

Filmin yönetmeni / yönetmenlerinin fotoğraf ve özgeçmişi

Film fotoğrafları ve afişi

Varsa basın dosyası ile birlikte posta/e-posta ile katılabilirsiniz.

Filmmor Kadın Filmleri Festivali

İstiklal Caddesi 

Bekar Sokak No: 7/6 

34435 

Beyoğlu / İstanbul

www.filmmor.org

[email protected]

0212 251 59 94

 

Festivalde buluşmak üzere...

 
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