05/10/2017 15:40


Kuzeyin Kalbi Yakutsk, Dünyanın İncisi İstanbul’a Geliyor

YAKUTSK AFIS

“İstanbul'da Yakutsk Kültür Günleri” programı 7-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Rusya Federasyonu Saha Cumhuriyeti (Yakutya) Yakutsk Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği   “İstanbul'da Yakutsk Kültür Günleri” programı 7-11 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek.

 “İstanbul'da Yakutsk Kültür Günleri”,  iki Türk soylu toplumun mesafe tanımadan, ortak kültür ve medeniyet paylaşımı ve kaynaşması adına başlatılan uzun soluklu programların ilki olacak.

 

 

 Programın içeriğinde; Resmi ve ticari toplantıların yanı sıra; “Yakutsk El Sanatları Kasabası, ‘Yakutsk Kuzeyin Kalbi’ sergisi, Çeşitli Sahne Gösterileri- Konserler ve Film Gösterileri gibi pek çok kültürel etkinlik de bulunuyor.

İsmail Cengiz, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu gen bşk “ Soydaş dernek ve yöneticilerimizin aileleri ile birlikte bu etkinliğe katılım sağlayarak destek vermeleri önemle rica olunur. Etkinlik süresince hoş vakit geçirmeniz dileğiyle” diyerek etkinliğe davet etti. 


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