Ersin Faikzade mikrofonu bu kez engelliler için eline alacak

Asil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte Ersin Faikzade engelliler yararına düzenlenecek konserde sahne alacak

"Türkiye'nin Elmas Çocuğu" olarak bilinen ve dünyanın tanıdığı sanatçı Ersin Faikzade engelliler yararına düzenlenecek etkinlikte sahne alacak. Faikzade güzel şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.Asil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği ve Karşıyaka Belediyesi'nin katkı sunduğu anlamlı etkinliğin organizatörlük görevini de Kurum Psik. Dnş. Deniz Memiş ve Zihinsel Eng. Öğretm. Süleyman Emer üstlendi.

Anlamı büyük organizasyon 6 Ekim 2017 saat 20.00'de Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde başlayacak. Ersin Faikzade'nin sahne alacağı konser için seyircilerden ücret alınmayacak.

Gecenin sunuculuğunu başarılı sunucu Nil Deniz üstlenecek. Asil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Yusuf Canpolat, yaptığı değerlendirmede organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek; "Böylesi anlamlı bir etkinliğe imza atan kurumun bizim kurumumuz olması onur vericidir. Merkezimiz bünyesinde olan veya olmayan tüm engelli bireylerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Organizasyonu düzenleyenlerden Asil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Psik. Dnş. Deniz Memiş ise Medya Ege'ye yaptığı açıklamada, "Engellilik yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmesi gereken önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir olgu değil, desteklenmesi gereken bir durum durumdur. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız. Konser teklifimizi kabul eden Ersin Faikzade'ye de teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.Organizasyonun diğer isimlerinden olan Zihinsel Eng. Öğretm. Süleyman Emer de bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek 6 Ekim gecesini heyecanla beklediklerini belirtti.Kaynak: "Türkiye'nin Elmas Çocuğu" engelliler yararına İzmir'de sahne alacak.