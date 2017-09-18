Gaziantep'in 500 yıllık kumaşı Londra'da tanıtıldı

Gaziantep’in 500 yıllık geleneksel saray kumaşı “Kutnu” İngiltere’nin başkenti Londra’da muhteşem bir defile ile tanıtıldı.

Binlerce basın mensubunun takip ettiği ünlü modacı Bora Aksu’nun Gaziantep’in “Kutnu” kumaşından hazırladığı defile büyük beğeni kazandı.Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin defileyi Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Kutnu Kumaşı Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu ve seçkin konuklarla birlikte izledi.

Defileden sonra açıklama yapan Fatma Şahin, Londra’da gerçekleştirilen dünya modasının kalbinin attığı Londra Moda Haftası’nda modacı Bora Aksu’nun Gaziantep’in “Kutnu” kumaşından hazırladığı elbiselerle yer almasından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti.Çok büyük tarihi değeri olan 16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te el tezgahlarında dokunan ve Anadolu Selçukluları’na uzanan ve Osmanlı padişahları tarafından kullanılan “Kutnu” kumaşı’nın Bora Aksu’nun koleksiyonunda sofistike zarif ve asil bir havayla sunulduğunu ifade ederek, Londra’da yaşadıkları bu deneyimin Türkiye’nin tanıtımı için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bora Aksu da Türk kültür ve sanatının özünü oluşturan el dokuması, el işi nakışları modern bir şeklide tasarlayarak defilesine yansıttığını, 2018 yaz koleksiyonuna Kutnu kumaşını dahil ederek, bu geleneksel dokunuşu tüm dünyaya tanıtmaktan büyük mutlulu duyduğunu söyledi.

Bora Aksu kimdir?

İngiltere’de Londra Central Saint Martins moda okulundan 2003 yılında üstün başarı ile mezun olan Bora Aksu, İzmir’de doğdu. İlk moda tasarım ödülünü İzmir Pret Fuarı’nda alan Aksu, ilk defilesini 2003 yılında Londra Moda Haftası kapsamında düzenledi. Aksu, İngiltere Moda Konseyi tarafından Londra ModaHaftası resmi listesine kısa sürede kabul edilen nadir tasarımcılardan.

Londra Moda Haftası’na her yıl aralıksız katılan Aksu, moda dünyasında büyük öneme sahip olan yeni kuşak moda tasarımcısı ödülüne dört kez layık görüldü. 2012 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından Buckingham Sarayi’na davet edilerek Kraliçe’nin de takdirini alan genç modacı 2015 yılında mağazalaşma sürecine girdi. Geçtiğimiz ay Hongkong, Shanghai, Beijing, Parisian Macao dan sonra Nanjing’ te 13. mağazasını açan Bora Aksu, global bir dünya markası olma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Kutnu kumaşı

Çözgü adı verilen dikey ipliklerde ipek, atkı adı verilen yatay ipliklerde pamuğun kullanıldığı, renkli dikey çizgilerden oluşan desenli parlak yüzeyli dokuma türüdür. Geçmişte ahşaptan yapılmış kamçılı çekme tezgahta mekikle dokuma tekniği kullanılarak dokunan kutnu, günümüzde daha gelişmiş armürlü ve jakarlı tezgahlarda üretilmektedir. Üretimin gerçekleştirildiği tezgahlar değişse de kutnu kumaşın dokunma yöntemi yüzyıllardan bu yana aynı kalmıştır.

Ülkemizde sadece Gaziantep’te icra edilen kutnu dokuma sanatının 16. yüzyılda Suriye’den geldiği, Antepli ustaların kutnu kumaşı zirveye ulaştırarak geniş bir coğrafyaya kumaş satar hale geldikleri bilinmektedir.

Kutnu kumaş, sağlıklı oluşunun yanında kendine has çarpıcı renk ve desenleriyle geçmişte geniş bir coğrafyada ilgi ve talep görmüştür. Yöre insanının geleneksel giysilerinde önemli yeri bulunan kutnu, imalatının her aşamasında ayrı emeğin verildiği gerçek bir el sanatı ürünüdür. Geçmişte binlerce Gazianteplinin istihdam edildiği kutnu dokumacılığı sektörü günümüzde teknolojiye inat el emekleriyle mesleği sürdürmeye kararlı az sayıdaki usta tarafından yaşatılmaktadır.