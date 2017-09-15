Tarık Akan İzmir’de Ölümsüzleşti

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tarık Akan Parkı; ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tarık Akan Parkı; ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Akşamında ise usta sanatçı için Anma Programı düzenlendi. Başkan Akpınar “Sanatı ve devrimci ruhuyla bize ışık olan Tarık Akan’ı asla unutmayacağız” dedi.

Parka Heykeli Dikildi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan, yaşama vedasının birinci yılında Karşıyaka’da ölümsüzleşti. İnönü Mahallesi’nde yapılan ve usta sanatçının adını taşıyan park, görkemli bir törenle hizmete açıldı. 850 metrekaresi yeşil alan olmak üzere, toplam bin 350 metrekarelik alanda kurulan parkta, oturma alanları ile spor aletleri oluşturuldu. Parkın içine Tarık Akan’ın birebir ölçülerdeki heykeli de konuldu. Aile bireyleri ve sevenleri, heykelin önünde fotoğraf çekildi.

Ayakta Alkışladılar

Aynı günün akşamında Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda, Tarık Akan için bir de Anma Programı düzenlendi. Etkinliğin başında usta isim, tüm salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Gecenin sunuculuğunu Orhan Aydın yaptı. Kızı Özlem Üregül bir şiirle, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise mektupla andı Akan'ı. Sunay Akın Tarık Akan'la ilgili bilinmeyen hikayeleri anlattı. Arif Keskiner hatıralarını paylaştı. Sadık Gürbüz ise sevdiği şarkıları dillendirdi.

Her iki etkinliğe; CHP Milletvekilleri Gürsel Erol, Nurettin Demir, Tarık Akan’ın oğulları Özgür ve Barış ile kızı Özlem Üregül, aile bireyleri, Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, sanatçı Sunay Akın, Orhan Aydın, Ali ve Aysun Kocatepe ile Sadık Gürbüz de katıldı.

Atatürkçü, Sanatçı, Devrimci, Baba…

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet’e sımsıkı bağlı olan; sinema oyunculuğunun ve sanatın, magazin sayfalarından geçmediğini gösteren, filmleriyle topluma bir şeyler kazandıran, adam gibi bir adam için buradayız. İyi bir mühendis, iyi bir baba, iyi bir Atatürkçü, iyi bir devrimci için bir aradayız. Karşıyaka sokaklarında gezerseniz vefanın tadını alırsınız. Tarık Akan Parkımızla bizim için önemli bir eksiği daha kapatmış olduk. Ruhundaki güzelliği duruşuyla bizlere sunan Tarık Akan’ı şükranla anıyorum. İnanıyorum ki çocukları da O’nun izinden gideceklerdir. Ardında is değil, iz bırakan bir babanın mirasını en iyi şekilde yerine getireceklerdir” dedi.

Tarık Akan’ın oğlu Özgür Üregül de “Babamın adını yaşatacak bu park için, başta Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere, emeği geçen herkese ve anma gecemizde yanımızda olan tüm katılımcılara, ailem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise “Bizler Tarık Akan’ı tanıma şansına sahip olan arkadaşları olarak, O’nun kişiliğinde hep doğruluğun, dürüstlüğün, hayat karşısında onurlu duruşun örneklerini izledik. Büyük sanatçı özelliğini iyi insan olma özelliğiyle birleştirdi” sözleriyle, dostları adına usta sanatçıyı andı.