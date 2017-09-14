Geçen yazın Türkiye'de en çok izlenen filmleri belli oldu

Film 1 milyon 842 bin 578 izleyici rakamına ulaşarak yaz ayını zirvede tamamladı

Türkiye’de bu yazın en çok izlenen filmleri belli oldu. Haziran-Ağustos dönemi araştırmasına göre 2017 yazının en çok izlenen filmi “Maymunlar Cehennemi Savaş” oldu. Film 1 milyon 842 bin 578 izleyici rakamına ulaşarak yaz ayını zirvede tamamladı.

Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre yaz ayının en çok izlenen ikinci filmi, yönetmenliğini Michael Bay’in yaptığı Amerikan İngiliz ortak yapımı Transformers 5 Son Şövalye oldu; bilim kurgu filmi 1 milyon 609 bin 365 kişi tarafından izlendi. En çok izlenen filmler sıralamasında listede yer alan tek Türk yapımı film 1 milyon 203 bin 345 kişi tarafından izlenerek listenin üçüncü sırasında yer alan “Cumali Ceber: Allah Seni Alsın” oldu. Alex Kurtzman’ın yönetmenliğini üstlendiği “Mumya” filmi 881 bin 626 izleyiciye ulaşmayı başardı ve yazın en çok izlenen dördüncü filmi oldu.

İlki 2006 yılında yayımlanan Amerikan animasyon filmi Arabalar serisinin üçüncü filmi 848 bin 196 kişi tarafından izlenirken, “Çılgın Hırsız 3” 840 bin 202 kişi tarafından izlendi. Karayip Korsanları serisinin beşinci filmi olan “Karayip Korsanları Salazarın İntikamı” 790 bin 150 sinemasever tarafından izlenerek bu yazın en çok izlenen yedinci filmi olmayı başardı. 2017 yazının en çok izlenen sekizinci filmi 777 bin 453 izleyiciye ulaşan “Örümcek Adam Eve Dönüş” olurken Annabelle Kötülüğün Doğuşu 488 bin 425 kişi tarafından izlendi.

PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre Haziran Ağustos arası dönemde en çok izlenen filmlerin medya karnesi şu şekilde oldu; Karayip Korsanları Salazarın İntikamı hakkında 341 haber yansıması tespit edilirken, Transformers 5 Son Şövalye 241, Mumya 223, Cumali Ceber 144,Örümcek Adam Eve Dönüş 133, Maymunlar Cehennemi Savaş 109,Çılgın Hırsız 3 ise 107 habere konu olarak yazın en çok konuşulan filmleri oldu.