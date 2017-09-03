Doğan Yurdakul Datça'da vefat etti

Doğan Yurdakul hayatını kaybetti. Bay pipo, Reis gibi çok okunan kitapları yazan Yurdakul Datça'da vefat etti

Avrupa-Türkiye'nin ünlü yazarlarından Doğan Yurdakul, Datça’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Yakınları yapılacak otopsin ardından cenaze töreninin açıklanacağını belirtti.Doğan Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. 32. Gün adlı televizyon programının Ankara temsilciliğini yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü.Odatv davası kapsamında evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Yurdakul, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ve dava sonunda beraat etmişti.

Doğan Yurdakul'un yayımlanan kitapları

-Sırların Kavşağında / Eylül 2004

-Reis, Gladio’nun Türk Tetikçisi / Nisan 2003 / 26. baskı Nisan 2008

-Bay Pipo, Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas / Aralık 1999 / 69. baskı Nisan 2008.

-Manşeti Yıkın / 2014