03/09/2017 12:45


Doğan Yurdakul Datça'da vefat etti

Doğan Yurdakul hayatını kaybetti. Bay pipo, Reis gibi çok okunan kitapları yazan Yurdakul Datça'da vefat etti

Avrupa-Türkiye'nin ünlü yazarlarından Doğan Yurdakul, Datça’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Yakınları yapılacak otopsin ardından cenaze töreninin açıklanacağını belirtti.Doğan Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. 32. Gün adlı televizyon programının Ankara temsilciliğini yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü.Odatv davası kapsamında evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Yurdakul, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş ve dava sonunda beraat etmişti.

Doğan Yurdakul'un yayımlanan kitapları

 

-Sırların Kavşağında / Eylül 2004

-Reis, Gladio’nun Türk Tetikçisi / Nisan 2003 / 26. baskı Nisan 2008

-Bay Pipo, Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas / Aralık 1999 / 69. baskı Nisan 2008.

-Manşeti Yıkın / 2014

 
İlgili Haberler
Asım’ın Nesli İSTİKLAL

Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak

Sureyya_Kucuk

Üç kez kansere yakalanan usta tiyatrocu aşırı kilo verdi

kerkurk kalesi

Kerkük Bir Türk Şehri mi

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

Son Dakika Haberleri
İsid

Türk ve Amerikalı savunma bakanların YPG DAEŞ SDG kapışması

Evlilik

Türkiye'de 4 eşli evlilik kanunlara uydurulmaya çalışıyor, flaş gelişme

Arda

Elinde telefon oynayan mı isterseniz aynı anda taç atışı kullananmı

Meme

Femen'den şok Erdoğan protestosu Ukrayna Türkiye maçına damga vurdu

 Yazarlarımız
MUSTAFA ÖZ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.   Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılarki   Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden   Güzel ve rahat günlere inanıyordu.   Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ...

Devam