31/08/2017 13:39


Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak

Asım’ın Nesli İSTİKLAL

Asım’ın Nesli İSTİKLAL isimli çekilecek sinema filmi istiklal mücadelemizin ve marşımızın yazılma sürecini MEHMET AKİF ERSOY'un hayatı, fikirlerini anlatacak

AVRUPA-Türkiye'nin en büyük bütçeli ve anlamlı sinema filmi  İmay yapım adı altında İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek ortaklığıyla geliyor. Asım’ın Nesli İSTİKLAL isimli çekilecek sinema filmi istiklal mücadelemizin ve marşımızın yazılma sürecini MEHMET AKİF ERSOY'un hayatı, fikirleri ve ideal nesli diye tanımladığı Asım'ın nesli İSTİKLAL mücadelesinde tek vücut bulmuş bir milletin kazandığı zaferleri MEHMET AKİF ERSOY'un nazariyesinde resmederek sinemaya uyarlandı. Çekilecek dönem filminin yönetmen koltuğunda usta bir isim Hakan Gürtop otururken, oyuncu cast çalışması 1 yılı aşkın bir süre içinde projenin genel koordinatörü Zafer Kayaokay tarafından özenle yapıldı. Yaklaşık 15.000.000 Lira gibi bir bütçeyle çekilecek olan dönem filminin tamamlanması 7 ay sürmesi bekleniyor. Kasım ayında motor demek için planlarını yapan yapım ortakları İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek  “Kökleri 1071’lere giden ecdadımızın Anadolu coğrafyasına gelişi, sonrasında bu topraklarda Türk-İslam Sentezinin bir yansıması olduğuna inandığımız projemizin ana hedefi; dilini, dinini, örf ve adetlerini, küçüğünü ve büyüğünü bilen, çağı yakalamış, taklitçilikten uzak, kendi öz benliği ve kültürüyle ayakta durmayı başaran Türk çocuğu ve gencidir. İlmi, bilimi ve sanatı özümsemiş, teknolojik gelişmeleri çözmüş, dünyayı ve kendini bilen ama öz benliğinden asla ödün vermeyen bir toplum yaratma düşüncesi projemizin tamda odak noktasıdır” diyerek sinema filminin kendileri için varoluş sebebini dile getirdiler. Yapım ortakları İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek çekimlerinin yurt içi ve yurt dışında olacağını ve Türkiye'nin ünlü oyuncu ekibiyle kamera önü ve arkasında yaklaşık 1200 kişinin görev alacağını da açıkladılar.

 

 

 

Asım’ın Nesli İSTİKLAL
Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak
isveç bıçaklı saldırı
İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı
dua okumak
Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir
kurban bayramı namazı
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur
Kurban Bayramı
Kurban Bayramı namaz saatleri il il
İlgili Haberler
Sureyya_Kucuk

Üç kez kansere yakalanan usta tiyatrocu aşırı kilo verdi

kerkurk kalesi

Kerkük Bir Türk Şehri mi

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

kaleburnu

6 bin yıllık tarihi eserler müzede sergilenecek

Son Dakika Haberleri
isveç bıçaklı saldırı

İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı

dua okumak

Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir

kurban bayramı namazı

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı namaz saatleri il il

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarım ülkesiyiz ama

Sivas’ta 4.Tarım Fuarı açıldı. Fuara katılan arasında yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Sivas’ın tarım ve hayvancılıkta çok önemli ...

Devam