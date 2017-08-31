Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak

Asım’ın Nesli İSTİKLAL isimli çekilecek sinema filmi istiklal mücadelemizin ve marşımızın yazılma sürecini MEHMET AKİF ERSOY'un hayatı, fikirlerini anlatacak

AVRUPA-Türkiye'nin en büyük bütçeli ve anlamlı sinema filmi İmay yapım adı altında İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek ortaklığıyla geliyor. Asım’ın Nesli İSTİKLAL isimli çekilecek sinema filmi istiklal mücadelemizin ve marşımızın yazılma sürecini MEHMET AKİF ERSOY'un hayatı, fikirleri ve ideal nesli diye tanımladığı Asım'ın nesli İSTİKLAL mücadelesinde tek vücut bulmuş bir milletin kazandığı zaferleri MEHMET AKİF ERSOY'un nazariyesinde resmederek sinemaya uyarlandı. Çekilecek dönem filminin yönetmen koltuğunda usta bir isim Hakan Gürtop otururken, oyuncu cast çalışması 1 yılı aşkın bir süre içinde projenin genel koordinatörü Zafer Kayaokay tarafından özenle yapıldı. Yaklaşık 15.000.000 Lira gibi bir bütçeyle çekilecek olan dönem filminin tamamlanması 7 ay sürmesi bekleniyor. Kasım ayında motor demek için planlarını yapan yapım ortakları İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek “Kökleri 1071’lere giden ecdadımızın Anadolu coğrafyasına gelişi, sonrasında bu topraklarda Türk-İslam Sentezinin bir yansıması olduğuna inandığımız projemizin ana hedefi; dilini, dinini, örf ve adetlerini, küçüğünü ve büyüğünü bilen, çağı yakalamış, taklitçilikten uzak, kendi öz benliği ve kültürüyle ayakta durmayı başaran Türk çocuğu ve gencidir. İlmi, bilimi ve sanatı özümsemiş, teknolojik gelişmeleri çözmüş, dünyayı ve kendini bilen ama öz benliğinden asla ödün vermeyen bir toplum yaratma düşüncesi projemizin tamda odak noktasıdır” diyerek sinema filminin kendileri için varoluş sebebini dile getirdiler. Yapım ortakları İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek çekimlerinin yurt içi ve yurt dışında olacağını ve Türkiye'nin ünlü oyuncu ekibiyle kamera önü ve arkasında yaklaşık 1200 kişinin görev alacağını da açıkladılar.