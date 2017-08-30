Üç kez kansere yakalanan usta tiyatrocu aşırı kilo verdi

Çok sayıda sinema ve dizide oynayan tiyatrocu Süreyya Küçük’ün beyin, kemik ve göğüs kanserine yakalandığını ve 32 kilo verdiğini duyurdu. Yürümesi mucize dediler sahneye çıktı

Ses sanatçısı Onur Akay, çok sayıda sinema ve dizide oynayan tiyatrocu Süreyya Küçük’ün beyin, kemik ve göğüs kanserine yakalandığını ve 32 kilo verdiğini duyurdu.

Sosyal medyada duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında Felaket Tellalı olarak ün yapan ses sanatçısı Onur Akay’dan, yine sanat camiasını üzecek bir haber geldi. Dün usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’na dil kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Akay, şimdi ise usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ün kansere yakalandığını açıkladı.

En son geçtiğimiz günlerde ‘Al Karısı’ isimli bir korku filminde rol alan tiyatrocu Süreyya Küçük’ün, 3 ayrı kansere yakalandığını duygusal bir paylaşım yaparak duyuran Onur Akay, Küçük’ün 72 kilodan 40 kiloya düştüğünü söyledi ve son fotoğraflarını paylaştı.

DOKTORU YÜRÜMESİ MUCİZE DEDİ, O SAHNEYE ÇIKTI!

Usta oyuncunun 32 kilo verdiğini son fotoğrafını paylaşarak açıklayan ünlü sanatçı Onur Akay, “Hepiniz onu ekranlardan tanırsınız… Sinema ve dizi oyuncusu tiyatrocu Süreyya Küçük, 3 ayrı kanserle savaşıyor. Kemik, beyin ve göğüs kanserine yakalanan 56 yaşındaki oyuncumuz 32 kilo verdi. 72 kilodan 40 kiloya düşen Süreyya Küçük için doktoru yürümesi mucize derken, o kendi yazdığı ve yönettiği “Uyanış” adlı tiyatro oyunu ile yüzlerce seyirci önüne çıktı ve ‘Al Karısı’ isimli çekimleri yeni biten bir korku filminde oynadı.” ifadelerini kullandı.

“BENİ SAHNEDE YAŞATIN”

Süreyya Küçük’ün kanser ilaçlarının ücretlerini karşılayamadığını da söyleyen Onur Akay, şöyle devam etti:

“Serum verilirken bile tiyatroyu düşünen oyuncumuz, ilaçlarının ücretlerini karşılamakta zorluk çekiyor ve “Kesinlikle yardım ve bağış istemiyorum. Tiyatro beni yaşatıyor. Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende yeni yazdığım oyunumu oynar, hakkını verir ve paramı kazanırım. Beni sahnede yaşatın lütfen.’ diyor. Kendisine acil şifalar dilerim.”

SÜREYYA KÜÇÜK KİMDİR?

1961 Erzurum doğumlu olan tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, 30 yıldır sayısız tiyatro oyununda rol aldı. Yahşi Cazibe, Bedel, Kötü Yol, Şehrin Melekleri, Eve Dönüş, Elif ve Hayat Bayram Olsa gibi çok sayıda dizide de rol alan Küçük, Sinema filmlerinde de oynadı. Uzun zaman tiyatro eğitmenliği de yapan Küçük, iki çocuk ve iki torun sahibidir.