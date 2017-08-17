TURİSTLER MEHMETÇİK DE ÜZÜM HASATINA KATILDILAR

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu turistlerle üzüm topladı

Ataoğlu: “SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR TURİZMİ YANINDA ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİNİN GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”“BAKANLIK BÜNYESİNDE KURULAN HASAT EKİBİNİ BAŞARILI ÇALIŞMASI NETİCESİNDE TURİSTLER ÜLKE KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYORLAR”Turistler ülke kültürünü yakından tanıyarak Mehmetçik’te üzüm ve üzüm ürünlerini tadıp, dalından üzüm kestiler. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve turistlerle birlikte üzüm hasatına katılarak, turistlere ülke kültürünün tanıtılmasının önemine değindi. Etkinliğe Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Müdürü İpek Tüccaroğlu’da katıldı.Turizm Tanıtma ve bünyesinde kurulan hasat ekibinin çalışmaları neticesinde ülkeyi ziyaret eden turistler artık bölgelerde yetişen ürünler, tanıyarak tatma imkanı da buluyorlar. Bu çerçevede Mehmetçik’de bir bağda dalından üzüm kesen turist kafilesi burada Mehmetçik Belediyesi tarafından ikram edilen üzüm ve üzüm ürünlerini de tadına baktılar.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bunun özledikleri bir turizm modeli olduğunu kaydederek, ülkeye gelen turistlerin Kıbrıs Türk kültürünü tanımasının önemli olduğunu söyledi. Söz konusu Turizm modelin bölgeye katma değer kattığını, ifade eden Sarıçizmeli, bakanlığın bu yönde yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini sözlerine ekledi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da turistlerin 5 Yıldızlı otellerde konaklamasının yanı sıra tesisin dışına çıkarak da tatilini devam ettirmesi gerektiğini söyleyerek, sağlık, spor ve kültür turizmi yanında alternatif turizm çeşitlerinin geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.Bakanlık bünyesinde yaklaşık bir yıldır kurulan hasat ekibinin koordineli bir şekilde başarıyla çalıştığını dile getiren Bakan Ataoğlu, başarılı çalışmaların neticesinde turistlerin otellerden çıkarak ülke genelini gezdiğinin ve esnafla iç içe olduğunu kaydetti. Avrupalı turistlerin düzenlene turlarla aynı zamanda köy hayatı ve bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ilgilide bilgi sahibi olduklarını kaydeden Ataoğlu ülkede böyle etkinliklere ilgilin arttığını belirterek , bunda Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzelliğiyle, köylerin bozulmamış doğal güzelliği ve bölgelilerin tura katılanlara gösterdiği yakın ilgi ve alakanın etkili olduğunu söylediBakan Ataoğlu, üzüm haşatına katılan turistlerin mutluluğunun gözlerinden okunduğunu da belirterek, bunun ülkenin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.