Arabalı Sinema'da İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Grease’i izleyecek

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, klasik araçlarla arabalı sinema etkinliğini ilk kez geçtiğimiz yıllarda Casablanca,geçtiğimiz yıl ise Hababam Sınıfı filmleriyle gerçekleştirmişti.Kulübün amacı; birer tarihi değer olarak gördükleri klasik otomobilleri geleceğe taşımak ve yeni nesillerle, bir dönemin şahitleri olan bu araçları buluşturmak.

ARABALI SİNEMADA “GREASE” OTOMOBİLLERİ. “John Travolta’nın Yarıştığı Otomobiller Sergilenecek”. 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, Hollywood’un efsaneleşmiş müzikal filmi Grease’i, yarım asrı devirmiş klasik araçlardan izleyecekler. Etkinlikte, John Travolta’nın yarış sahnesinde yer alan 1948 ve 1949 model her iki otomobilin muadilleri de filmin görselleriyle sergilenecek… 13 Ağustos’ta Tuzla Marina Arena’da, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin, açık havada sinema ekibinin teknik destekleriyle gerçekleştireceği etkinlikte,1950’li ve 1960’lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş, birbirinden renkli, Chevrolet, Ford,Cadillac, Plymouth, Desoto,Pontiac,Dodge gibi markalarda onlarca klasik araç yer alacak.Rock’n roll’un, komedinin, romantizmin ve sınırsız eğlencenin yer aldığı, başrolleri John Travolta ve Olivia Newton-John paylaştıkları Grease, Türkiye’de ilk kez arabalı sinema organizasyonuyla klasik otomobillerden izlenecek.Filmin yarış sahnesinde John Travolta’nın kullandığı beyaz renkteki 1948 model Ford ve siyah renkteki 1949 model Mercury film sahnelerinden görsellerle süslenmiş şekilde dev perdenin yanında yer alacak.

İKOD üyelerinin dönem kostümleriyle katılacağı ve dans gösterilerinin de yer alacağı etkinlik, birçok konsere ev sahipliği yapan ve eşsiz bir deniz manzarasına sahip,İstanbul’un en büyük açık hava etkinlik alanı Tuzla Marina Arena’da gerçekleşecek.Klasik otomobil severler arabalı sinema öncesinde, ViaSea Temapark bünyesinde yer alan ve dünyanın ilk iklim temalı akvaryumunu ziyaret edecekler. İKOD, klasik araçlarla arabalı sinema etkinliğini ilk kez geçtiğimiz yıllarda “Casablanca”,geçtiğimiz yıl ise “Hababam Sınıfı” filmleriyle gerçekleştirmişti.Kulübün amacı; birer tarihi değer olarak gördükleri klasik otomobilleri geleceğe taşımak ve yeni nesillerle, bir dönemin şahitleri olan bu araçları buluşturmak.

TARİH: 13 Ağustos 2017 Pazar – SAAT: 18.00

YER: Tuzla Marina Arena (Viaport Marina AVM Yanı)

GSM: 0532 5404929 – 0532 4780213