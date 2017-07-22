Antalya Film Festivali’nde o kategori yarışmadan kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘ulusal film yarışma kategorisi’nin kaldırıldığı öğrenildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin kaldırıldığını ve tamamen uluslararası bir festivale dönüştürdüklerini açıkladı. Türel açıklamasında, “Festivalin çıtasını yukarıya taşımak istiyoruz. Dünyada film endüstrisinde önemli bir yere sahip olmasını istiyoruz. Geleneklerimizi koruyacağız ama çağdaş gelişime de ayak uydurmalıyız. Türk filmleri yurtdışındaki festivallerde önemli ödüller alıyorlar. Artık deplasmanda değil kendi evlerinde yarışabilirler.” ifadelerine yer verdi.

BAZI İSİMLERDEN KATEGORİNİN KALDIRILMASINA TEPKİ

Uğur Vardan / sinema yazarı: Bu festivalin kalbinin attığı yer ‘Ulusal yarışma’ydı. Böyle bir hamle 53 yıllık geleneği tarihe havale etmiş oluyor. Antalya, Yeşilçam mirasıydı .

Yamaç Okur/ yapımcı: Sektörle istişare edilmeden alınan tepeden inme keyfi bir karar. Festivalin ana omurgasını oluşturan ulusal yarışmanın kaldırılmasını sinemasal gerekçelerle açıklamak mümkün değil.

Ömür Gedik / sinema yazarı: İzleyicinin de basının da en çok ilgi gösterdiği yabancı değil hep yerli filmler olurdu. Alınan kararı talihsiz buluyorum.

Kaya Özkaracalar/ eleştirmen- SİYAD Genel Sekreteri: Yerli bağımsız sinemamızın can damarlarından birinin festivaller olduğu için yanlış bir uygulama.

Kadir İnanır / oyuncu: Siyasal iktidarın sinemanın üstün ve etkileyici aydınlatıcı bir evrensel sanat olduğunu kabul edip onu yüceltmesi gerekiyor. Festival yapsanız birleştirip ayrıştırsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz, bir sanatçı olarak mutsuzum ama umutsuz da değilim.