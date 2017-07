Bolşoy'un yıldızı Svetlana Zakharova Amore gösterisiyle Bodrumda

İlk kez 7 Ağustosta 15. uluslararası Bodrum bale festivalinde

Avrupa - 'Bolşoy'un tartışılmaz yıldızı on milyonlarca balerinden sadece birinin sahip olabileceği bir vücuda sahip…' The Daily Telegraph

Svetlana Zakharova sadece klasik rolleri ustaca yorumlamasıyla değil, aynı zamanda çok yönlülüğü ve çağdaş koreografiyi benimsemesiyle de dünyanın en önemli primadonnalarından biri.

3 bölümden oluşan Amore aşkı farklı yönleri ile anlatmaktadır. “Svetlana Zakharova Amore’de Yuri Possokhov (San Francisco Balesi) Patrick de Bana (Viyana Devlet Balesi) ve Marguerite Donlon (Donlon Dance Collective, Berlin) gibi dünyaca ünlü üç koreograf ile işbirliği yapıyor.

Dünya Premiere’i 12 Mayıs 2016’da İtalya’da Teatro Comunale Luciano Pavarotti’de, Rusya Premier’i 24 Mayıs’ta Bolshoi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen Svetlana Zakharova’nın klasik ve çağdaş türlerle yeni sanatsal ifade yöntemlerini denediği gösterisi “Amore” Türkiye’de ilk kez 7 Ağustos’ta 15.Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Bodrum Kalesi’nde izleyici ile buluşacak.

7 AĞUSTOS 2017, BODRUM KALESİ – 21.45

Svetlana Zakharova Hakkında

1979'da Ukrayna Lutsk'da dünyaya gelen Svetlana Zakharova altı yıl Kiev Koreografi Okulunda eğitim aldı. St. Petersburg'daki 1995 Uluslararası Genç Dansçılar Yarışması 'Vaganova Prix'de ikincilik ödülünü kazandıktan okul tarihinde ilk kez Vaganova Bale Akademisi'ne kabul edildi ve henüz 17 yaşındayken Kirov'da mezun oldu.

Corps de ballet’te hiç dans etmemiş olan Zakharova’nın kariyeri 1999'da Versailles'deki Kirov gala provaları sırasında Mikhail Barishnikov tarafından fark edildikten sonra daha da yükseldi ve kısa süre sonra Paris Grand Opera'nın misafir yıldızı olma davetini kabul etti.

2001'den beri sıklıkla dünyadaki çeşitli topluluklarda (Tokyo, Paris, Roma, Milano, Münih, Viyana, New York, Rio) ana konuk sanatçı olarak yer almaktadır. Zakharova, 2003 yılında Mariinsky'den Bolşoy Balesine geçmeden önce Bolşoy Balesine katılmak üzere dört kez teklif aldı. 2008'de Teatro alla Scala'da ilk Rus Etoile oldu. Svetlana Zakharova, 2014 yılında Soçi'deki Kış Olimpiyat Oyunlarının Açılış Töreninde yer aldı. Rus yazar Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış romanında yer alan "Natasha Rostova" karakterini canlandırdığı balo sahnesindeki dansıyla milyonların kalbini kazandı.

Amore Hakkında

Gösteri Yuri Possokhov'un Francesca da Rimini balesi ile açılıyor. Ezeli cezaya mahkûm edilen sevgililerin trajik öyküsü, Dante'nin ilahi komedyasından esinlenerek Pyotr Ilyich Çaykovski'nin senfonik eseri eşliğinde sunuluyor.

“Bir oda, bir kadın, iki erkek, sevgi, bir aşk üçgeni, uyum, arzu, başarısızlık, boşluk, hiçbir şey, Yağmur Yağmadan… “ Patrick de Bana'nın koreografisini yaptığı The Rain Before it Falls bölümü üç dansçı tarafından sunuluyor. Johann Sebastian Bach ve Ottorino Respighi'nin klasik müziğinin Carlos Pina-Quintana tarafından modern elektronik seslerle karıştığı bir müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Gösterinin sonunda ise Marguerite Donlon ve Svetlana Zakharova’nın koreografisini yaptığı Strokes Through the Tail Mozart'ın 40. Senfonisi ile 5 dansçı eşliğinde sunuluyor.

AMORE

1 - FRANCESCA DA RIMINI

Francesca: Svetlana Zakharova – Giovanni: Mikhail Lobukhin – Paolo: Denis Rodkin Guardians of the Inferno: Vladislav Kozlov - Alexei Gainutdinov - Anton Gainutdinov Court Ladies: Angelina Karpova - Ekaterina Besedina - Olga Barichka - Ekaterina Smurova Ana Turazashvili

2 - RAIN BEFORE IT FALLS

Svetlana Zakharova, Denis Savin, Patrick De Bana

3 - STROKES THROUGH THE TAIL

Svetlana Zakharova, Mikhail Lobukhin, Denis Savin, Vladislav Kozlov, Alexei Gainutdinov Anton Gainutdinov

