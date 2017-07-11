Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 11/07/2017 19:06

Kanlı Ağaçlar tiyatro oyunu arcola'da

tiyatro

otuzbin insanı gözlerinizin önünde görünmez eden, Sihirli Askeri Cunta, Arcola Tiyatro'da..

Avrupa - 30.000 insanı gözlerinizin önünde görünmez eden, Sihirli Askeri Cunta, Arcola Tiyatro'da..Derin devlet üzerinden perdeleri aralayan ve ışığını güçlü bir direniş eylemine tutan bu sürükleyici tiyatro deneyimiyle, sizi Buenos Aires'e götürüyoruz.

 

 

Arjantin'in Kirli Savaş döneminde geçen, 'THESE TREES ARE MADE OF BLOOD' ( KANLI AĞAÇLAR ), politik bir müzikli kabare.Bir annenin olağanüstü azmi ile otoriteyi karsisina alarak 'kayip' kızını aramasini anlatan görülmeye değer, benzersiz bir oyun.Geçtiğimiz yıl kapalı gişe oynayan, Amy Draper'in yonetmenligini yaptigi bu muhteşem kabare, 15 Temmuz'a kadar her akşam saat 19:30 ve her Carsamba, Cumartesi 15:00 matineleriyle ingilizce olarak Arcola'da sahnelenecek.

 

 

Online bilet:

www.arcolatheatre.com

 

Oyuncular :

Rob Castell

Rosalind Ford

Neil Kelso

Alexander Luttley

Eilon Morris

Ellen O'Grady

Anne-Marie Piazza

Josh Sneesby

Charlotte Worthing

 

Bilgi icin:

tiyatro@panproduction.co.uk

07944430349

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