Beykoz'un Mozart'ı Yunus üniversiteli oldu!

İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip olan 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Saraç, paylaşımında, "Otizmli Yunus evladımızın İstanbul Üniversitesi Konservatuvarında yapılan değerlendirme neticesinde üstün yetenekli olduğunun tespit edildiğini öğrendim. Kendisini tebrik ediyor, eğitim hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ve günde 7 saatini bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosunun başında geçiren Yunus, Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmasının ardından iki kez üniversite sınavına girmiş fakat "100 puan" barajını geçemediği için konservatuvarların yetenek sınavlarına başvuramamıştı.

YÖK harekete geçmiş, Cem Yılmaz "burs vereceğim" demişti

En büyük hayali konservatuarda eğitim almak olan Yunus'un bu yardım çağrısını AA'nın duyurmasının ardından Yunus'a yönelik birçok kurum ve kuruluş harekete geçmişti. YÖK Başkanı Saraç'ın talimatıyla Yunus'un durumu incelemeye alınırken, genç yeteneğin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarlarındaki yetenek sınavlarına başvurabilmesine karar verilmişti. Ünlü sanatçı Cem Yılmaz da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kıymetli kardeşimize destek olmak istiyorum. Konservatuvar okuması için yetkililer de destek olursa, ben burs vermek isterim." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Yazar ailesini evinde ziyaret ederek, Yunus'un müzik çalışmalarını daha rahat yapabilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtmişti. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da üstün yetenekli çocukların üniversiteye girişinin önündeki sorunların kaldırılması için YÖK'e çağrıda bulunmuştu.

Hayalleri gerçek oldu

Bu gelişmelerin ardından bugün İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarlarında yetenek sınavına giren Yunus, sınavda başarılı olarak üniversiteye kabul edildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre, müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yeteneğini fark ederek ortaokul sürecinden itibaren elinden tuttuğu Yunus Yazar'ın bu durumu bugünkü yetenek sınavında jüri üyelerince de tescillendi. Özel yetenekli öğrenciler kontenjanından sınava giren Yunus, sınavda jüri üyelerine Mozart, Beethoven, Chopin gibi sanatçılarda görülen, herhangi bir sesi referansa gerek olmadan doğrudan notaya dökebilme olarak adlandırılan üstün müzik yeteneği "absolut kulağa" sahip olduğunu gösteren yeteneklerini de sergiledi.

Annesi müjdeyi hastanede aldı

Yunus Yazar, bugünkü yetenek sınavlarına, ameliyat olan annesi hastanedeyken girdi. Bacağındaki kısmi felç nedeniyle ameliyat olan ve hastanede yatan anne Aylin Yazar ile onunla birlikte refakatçi olarak hastanede kalan baba Seyfettin Yazar, müjdeli haberi Yunus'u sınava götüren komşularından aldı. Baba Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus, Anadolu Ajansı ve YÖK'ün yardımlarıyla konservatuara girmeyi başardı. Çok mutluyuz, oğlumun hayalleri gerçek oldu. Emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.