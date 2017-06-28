Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nden Manchester'da Bayramı Kutlaması

Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nin (North West Turkish Community Association) düzenlediği bayram kutlamasında, Manchester ve çevre şehirlerde oturan vatandaşlar bir araya gelip bayramlaştılar.

Bayramın birinci günü gerçekleşen buluşmada sanatçı konuğumuz Ali Doğan Donat bağlamasıyla güzel eserler seslendirirken derneğin korosu da birkaç şarkıyla sanatçıya eşlik etti. Konukların getirmiş olduğu Türk mutfağının eşsiz örneklerinden seçmeler, müzik ve tatlı sohbetler eşliğinde ikram edildi. Programda Manchester’da kısa bir dönem için bulunan Yardımcı Doçent Dr. Kürşat Çelik kendi kareografisini yaptığı Zeybek gösterisi ile seyircileri, özellikle çocukları kendine hayran bıraktı. Katılan konuklar çocuklarının Türkiye'nin zengin kültüründen bir parça olan Zeybek dansını izleme şansı bulduklar için çok mutlu olduklarını dile getirirken, ülkelerinden uzakta oldukları için her bayram içleri buruk bir şekilde bayramı kutladıklarını fakat dernek sayesinde son iki yıldır hem milli bayramlarda hem dini bayramlarda bir araya gelip en güzel şekilde bayramları kutladıklarını, çocuklarının da milli değerleri ve bayramları yaşayarak öğrendikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Yapılan çekilişte misafirler güzel hediyeler kazanırken, çocuklara da hayırsever dostlarımız sayesinde hediyeler verildi. Çekilişten elde edilen tüm gelir derneğin okulu North West Turkish Academy’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için okula bağışlandı. Kuzey Batı İngiltere Türk Toplum Derneği’nin başkanı Sayın Gülçin Bulut "Bugünkü bayram kutlamamızı güzelleştiren, emek veren, ve katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten birlikte kutlanınca bayramların tadı oluyor. Şeker tadında bir bayram oldu hepimiz için. Dernek olarak tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde kutlayacağınız nice bayramlar diliyoruz. Sizlere yaz tatilinden önce derneğimizin iki aktivitesini duyurmak istiyoruz. 9 Temmuz pazar günü, Yrd. Doç. Dr. Kürşat Çelik ile Zeybek Atölyesi ve 16 Temmuz pazar günü de kermesimiz olacak, hepinizi kermese bekliyoruz. Her iki etkinlikte saat 12'de Chorlton Lisesi'nde gerçekleşecektir. Eğer siz de Zeybek atölyemize kayıt olmak yada kermeste masa tutmak istiyorsanız lütfen bizlerle nwturks@gmail adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz." dedi.