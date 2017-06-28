Ana Sayfa | KÜLTÜR-SANAT 28/06/2017 11:09

ABD'li ünlü yazar Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek

dan brown

Dan Brown'ın 13 dilde aynı anda yayımlanacak yeni romanı 3 Ekim'de okurlarıyla buluşacak.ABD'li ünlü yazar Brown'ın yeni macerası Avrupa ülkelerinde

Avrupa - Altın Kitaplar'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li ünlü yazar Dan Brown'ın Türkiye'de "Başlangıç (Origin)" adıyla yayınlanacak kitabının hikayesi İspanya'da geçecek.Dünya çapında çok satan kitaplar arasına giren ve sinemaya uyarlanan serinin son halkasında, romanın kahramanı Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon'ın yolu bu sefer Bilbao, Madrid, Sevilla ve Barselona'ya düşecek."Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar", "Dijital Kale", "İhanet Noktası", "Kayıp Sembol" ve "Cehennem" kitaplarının ardından yayımlanan "Başlangıç", Türkiye, Brezilya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Norveç, Portekiz, Polonya, Katalonya ve Finlandiya'da aynı gün satışa sunulacak.Kitabı ilk okuyanlar ise saat farkıyla Türk vatandaşları olacak.ABD'li ünlü yazar Brown'ın yeni macerası Avrupa'da 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
tiyatro

Sinema seyircisi azaldı tiyatro seyircisi arttı tiyatroculara müjdeli haber

Sinema seyircisi sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Tiyatro seyircisi sayısı ise yüzde 2,8 artarak 6 milyon 16 bin 762'ye yükseldi. Tiyatrocuları sevindiren gelişma haberimizde.

tavla

Tavla oyunu iki bin yıl önce de oynanıyormuş

Denizli Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, tavlanın erken versiyonu olan Roma döneminin popüler oyunu Ludus duodecim sctiptorum'a ait bir çok buluntuya ulaşıldı. Tavla sporu bin yıllarca öncede varmış.

bahadir yesehirlioglu

Bahadır Yenişehirlioğlu Direniş Karatay'ta Alpdoğan oluyor

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Kösedağ Savaşı'nın konu edildiği Direniş Karatay filminde Alpdoğan karakterini canlandıracak.