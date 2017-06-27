Bahadır Yenişehirlioğlu Direniş Karatay'ta Alpdoğan oluyor

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Kösedağ Savaşı'nın konu edildiği Direniş Karatay filminde Alpdoğan karakterini canlandıracak.

Avrupa - Türk Dizileri patlaması devam ediyor. Sevda Kuşun Kanadı"nda dizisindeki "Saatçi Hüsnü" rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve "Payitaht Abdülhamit" dizisindeki "Tahsin Paşa" rolüyle beğeni toplayan Bahadır Yenişehirlioğlu, çekimleri temmuz ve ağustos ayında Konya'da yapılacak "Direniş Karatay" filminin kadrosuna dahil oldu.Yenişehirlioğlu, ilk kez bir araya gelen filmin kadrosuyla okuma provasına katıldı. "Direniş Karatay" filminin kadrosunda Yenişehirlioğlu'nun yanı sıra Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Nefise Karatay, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Yurdaer Okur, Nik Xhelilaj, Ali Buhara, Tuğrul Tülek, Ece Yaşar, Volkan Keskin ve Yusuf Aytekin de rol alıyor."Direniş Karatay" ekibi, yarın tam kadro çekim için Konya'da olacak. Selçuklu dönemini yansıtan ilk yapım olduğu belirtilen ve Kösedağ Savaşı'nın da konu edildiği film, şimdiden ilgi çekmeye başladı.Bahadır Yenişehirlioğlu Direniş Karatay'ta Alpdoğan'ı canlandıracak.