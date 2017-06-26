20 BİN KIBRISLI TÜRK FESTİVALDE BULUŞTU

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, üyeleri ile birlikte, Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye göçünün 100. yılında gelenekselleştirilen 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali geçen Pazar Chingford’da bulunan Rugby Club sahasında gerçekleştirildi. Hemde ne festival. Sanki 100 yıllık gecikmiş festival.

avrupa ajansı (ava) Londra-Kıbrıs Türk Kültürü, gelenek ve göreneklerinin sergilendiği festivalde, Kıbrıs yemekleri, Folklor gösterileri, Kıbrıslı müzisyenlerin canlı sahne performansları, çeşitli eğlenceler ile birlikte tanıtım ve satış standlarının yer aldı . Festivale rekor katılım oldu. 20 binin üzerinde katılımın ın gözlendiği festival giriş için uzun kuyruklar oluştu. Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey başkanı Leyla Kemal evsahipliğindeki festival T.C.Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Türkiye'den katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, Sercan Evcin, Yurtdışı Türkler Başkanı Mehmet Köse, Chingford bölge Milletvekili Iain Duncan Smith, İşçi Partisi’nden Edmonton milletvekili Kate Osamor, belediye meclis üyeleri Peray Ahmet, Enfield meclis üyeleri Nazım ve Ersin Çelebi, Enfield Milletvekili Joan Ryan, İngiltere Türk Dernekleri Federasyon Başkanı Jale Özer, TTFF Başkanı Kemal Soyer, TTFF yönetim Kurulu’ndan Mehmey İzzet Elitok ve Serdar Sarı, Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

İşçi Partisi’nden Edmonton milletvekili Kate Osamor, belediye meclis üyeleri Peray Ahmet, Sinem Sarıca

100. YILDA TEK SES TEK YÜREK

HEM BAYRAMI HEM FESTİVALİ KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, T.C.Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Leyla Kemal

Konsey Başkanı Leyla Kemal önderliğinde tamamen gönüllü kişilerden oluşturulan Festival Komitesi, yaptığı açıklamada uzun süredir bu festival için çalıştıklarını ve amaçlarının öncelikle Kıbrıs Türk Kültürünü bilmeyenlere tanıtmak, unutanlara hatırlatmak ve yeni nesil gençlerin kültürümüzü yaşatmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Leyla Kemal, “tüm destek veren kişi kurum kuruluş ve sponsorlarımıza, özellikle Ana Sponsorumuz Delux Fabric’e ve ortaklarına sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.” dedi.

İngiltere 1. Dünya Savaşının sonlarına doğru, 27 Kasım 1917'de yayınladığı bir "Krallık Konseyi Emri" ile, Kıbrıs halkına İngiliz vatandaşlığına geçmeleri için iki yıllık bir süre tanımıştı. Alınan bu kararın ardından Kıbrıs Türkleri’nin büyük bir kısmı, çoğunlukla Türkiye ve İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamışlardı.

Konsey Başkanı Leyla Kemal: “100 yıldır gittiğimiz ülkelerde toplumsal varlığımızı koruyarak, oralarda KÜÇÜK KIBRISIMIZI yarattık. Yaşadığımız ülkelerde sanat kültür ve ticaret örgütlerimizi, futbol kulüplerimizi kurarak, beraberliğimizi koruduk ve ayakta kalmayı başardık. Kıbrıs’tan uzakta BİZLER KIBRISLI TÜRKLERİZ demeye devam ediyoruz ve edeceğiz.Chingford’da Waltham Forest Rugby Club Waltham way E4 8AQ adresinde Kıbrıs Türk toplumunun bugüne kadar düzenlediği 100 yılın en büyük etkinliği olan festival 25 Haziran Pazar günü Ramazan Bayramının ilk gününe rastladı. Bu tarihte tüm halkımızı Göçümüzün 100. Yılında, Ramazan Bayramımızı hep birlikte kutlama heyecanını yaşamaya davet ediyoruz.”

Efsane grup SOS, Festivalde sahne aldı. SOS’in yanı sıra Festival’de gün boyunca Osman Kelebekler ve Kelebekler Grubu, London Express, Zulal Osman, Kıbrıs Dörtlüsü, Ali Köse ve Bora Serbülent de sahne aldı.

Türk Okullarından Halk Oyunları Gösterileri

“ 1.Kıbrıs Türk Kültür Festivali adına, Sahne ve Etkinlikler Koordinatörü Ahmet HAVALI şunları söylledi: “Kıbrıs Türk Halk Oyunları Topluluğu ve Londra’da faaliyet gösteren birçok Türk Okulu’nun Folklor ekipleri de Festival boyunca aralarda Folklor gösterileri sundu.Osman Balıkçıoğlu ve Artun Gökşan da tiyatro severlere küçük bir gösteri hazırlarken, piyango çekilişi, tavla turnuvası ve çocuklar için özel olarak hazırlanan alanda yüz boyamaları ve çeşitli aktiviteler yer aldı.Çeşitli tanıtım ve satış standlarında ise Kıbrıs’a özgü yemekler, elişleri, kitaplar ve aktivitelerin yer alacağı bu festivalde Bayram tadında bir gün geçirildi.”

Gönüllüler işbaşında

Yapılan açıklamada 1. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde gerek Komite Üyeleri, gerekse festival günü görev alan görevliler ve festivalde sahne alacak olan sanatçıların tamamı gönüllülük esasına göre hizmet edip hiçbir ücret almadılar. Gönüllüler, 100. YILDA TEK SES TEK YÜREK sloganı ile yola çıkılıp her şeyi Kıbrıs için yaptıklarının altını çizdiler.

Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kıbrıs Türkü izolasyonları hak etmiyor

Başbakan Yardımcısı Türkeş, İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı'na ilişkin, "Kıbrıs Türkü, bu izolasyonları hak etmiyor. Bunlar, ona haksız olarak uygulanan cezalardır ve bir an önce bundan kurtulması lazım." dedi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kıbrıs Türkü izolasyonları hak etmiyor

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Kıbrıs Türk Kültür Festivali"nde yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiltere'deki Kıbrıs Türklerine sevgi ve selamları ile bayram tebriklerini ileterek başladı.

İsviçre'de çarşamba günü başlayacak Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağını hatırlatan Türkeş, şöyle konuştu:

"27-28 Haziran'da tekrar Birleşmiş Milletlerin zoruyla, bu tabiri kullanmak zorundayım, 'zoru ile', Crans-Montana'da tekrar bir görüşme yapılıyor. Burada şunu söylemem lazım. Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Kıbrıs Türkü bu izolasyonları hak etmiyor. Bunlar, ona haksız olarak uygulanan cezalardır, ve bir an önce bundan kurtulması lazım. Onun temini için gerek Kıbrıs'taki siyasilerimiz, başta sayın Cumhurbaşkanı, müzakereci ve hükümet, ellerinden geleni yapıyor. Bizler de Türkiye'den buna katkı sağlamak konusunda elimizden geleni yapıyoruz."

"Önerimiz iki eşit toplumlu federe devletin tesisi"

Rum kesiminin, 2004'te elde ettiği AB üyeliği sonrası kendilerini Kıbrıs konusunda "asli gövde" olarak gördüğüne işaret eden Türkeş, şunları kaydetti:

"Problem budur, burada başlıyor. Oysaki bizim önerimiz, iki eşit toplumlu, düzgün, yeni bir federe devletin temini ve tesisidir. Doğrusu da budur. Bugünkü nüfus oranları bir şey ifade etmez. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok, gayet açık ve net söylüyorum. Nüfusları ne olursa olsun, iki eşit toplum ve iki eşit yapının birleşmesi esasındaki her şeye Türkiye Cumhuriyeti devleti de vardır, Kıbrıs'taki müzakereciler de bunun için gayret sarf etmektedirler. Bunu söylemek lazım. Çünkü zaman zaman, Batı basınında hele Avrupa basınında çok farklı şeyler söyleniyor."

Festivale yoğun ilgi

İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) tarafından, Londra'da yerleşik Kıbrıslı toplumun yoğun olarak ikamet ettiği Chingford bölgesinde, Chingford Ragbi Kulübünde düzenlenen bir günlük festivale Londra'da yaşayan Türk ve yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin İngiltere'ye göçlerinin başlamasının 100. yılını simgeleme ve kutlama çerçevesinde yapılan festivalde, Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edilirken, halk oyunlarıyla ve tavla turnuvalarıyla Kıbrıs kültürü tanıtıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda da yapılarak gelenekselleştirilmesi hedeflenen festivali ziyaret edenler ayrıca KKTC ve İngiltere'de faaliyet gösteren emlak, turizm, mobilya, eğitim ve hizmet gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın standını gezme imkanı yakaladı.